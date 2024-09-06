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Франция - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Франция - Италия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Франция - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе высказал всеобщее мнение на предматчевой пресс-конференции, заявив, что Франция и Италия не провели хороший Евро. Кто начнет новый путь успешнее?

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Лига Наций. Группа А2. Первый тур

6 сентября. Париж. "Парк Де Пренс"

Франция 21:45 Италия

Арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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