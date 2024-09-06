Левандовский о победе над шотландцами: Очень важно, что мы смогли выйти из сложной ситуации

Поляки начали свой путь в Лиге наций с выездной победы над Шотландией (2:3). В конце первой половины встречи повреждение получил капитан "бело-красных" Роберт Левандовский, которого заменили после перерыва. Впрочем, польский лидер непосредственно повлиял на положительный результат команды, отметившись голом и ассистом в этом поединке.

"В первом тайме, возможно, Шотландия и вела игру, но это не принесло ощутимых результатов. Мы, с другой стороны, создали две ситуации и забили два гола. Шотландцы поверили в себя, в свою очередь мы сами себе создали проблемы. В конце концов мы правильно отреагировали и вернулись с победой. Очень важно, что мы смогли выйти из сложной ситуации. Тренер всегда ищет лучшее решение в составе. Поэтому мы вышли против шотландцев с атакующей установкой, и это было что-то новое. Мы старались быстро адаптироваться к ней и надеемся, что в следующих играх она будет выглядеть еще лучше. Поздравляю команду с победой. Мы уже начинаем подготовку к воскресной встрече с Хорватией", - цитирует Левандовского Lączy nas piłka.

Отметим, что следующий матч Польша сыграет 8 сентября на выезде против сборной Хорватии.