  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Левандовский о победе над шотландцами: Очень важно, что мы смогли выйти из сложной ситуации
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский о победе над шотландцами: Очень важно, что мы смогли выйти из сложной ситуации

Лига наций УЕФА

Польский капитан непосредственно повлиял на положительный результат команды

Левандовский о победе над шотландцами: Очень важно, что мы смогли выйти из сложной ситуации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поляки начали свой путь в Лиге наций с выездной победы над Шотландией (2:3). В конце первой половины встречи повреждение получил капитан "бело-красных" Роберт Левандовский, которого заменили после перерыва. Впрочем, польский лидер непосредственно повлиял на положительный результат команды, отметившись голом и ассистом в этом поединке.

"В первом тайме, возможно, Шотландия и вела игру, но это не принесло ощутимых результатов. Мы, с другой стороны, создали две ситуации и забили два гола. Шотландцы поверили в себя, в свою очередь мы сами себе создали проблемы. В конце концов мы правильно отреагировали и вернулись с победой. Очень важно, что мы смогли выйти из сложной ситуации. Тренер всегда ищет лучшее решение в составе. Поэтому мы вышли против шотландцев с атакующей установкой, и это было что-то новое. Мы старались быстро адаптироваться к ней и надеемся, что в следующих играх она будет выглядеть еще лучше. Поздравляю команду с победой. Мы уже начинаем подготовку к воскресной встрече с Хорватией", - цитирует Левандовского Lączy nas piłka.

Отметим, что следующий матч Польша сыграет 8 сентября на выезде против сборной Хорватии.

По теме
yellow-arrow
Казахстан – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Исландия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Словения - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Роберт Левандовский Польша
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lączy nas piłka
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости