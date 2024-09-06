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Бельгия - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Бельгия - Израиль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 6 сентября состоится матч 1-го тура Лиги наций группы А2, в котором сборная Бельгии встретится с Израилем. Игра состоится на стадионе "Надьэрдеи" в Дебрецене.
В последних четырех матчах бельгийцы одержали 1 победу, 1 ничью и 2 поражения. В то же время, израильская команда дважды выиграла и дважды проиграла.
Поединок между национальными командами начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть матч можно на MEGOGO Футбол 2.
Лига наций. Лига А. Группа 2
Бельгия 21:45 Израиль
6 сентября Дебрецен. "Надьердеи"
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
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