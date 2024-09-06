Бельгия - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В пятницу, 6 сентября состоится матч 1-го тура Лиги наций группы А2, в котором сборная Бельгии встретится с Израилем. Игра состоится на стадионе "Надьэрдеи" в Дебрецене.

В последних четырех матчах бельгийцы одержали 1 победу, 1 ничью и 2 поражения. В то же время, израильская команда дважды выиграла и дважды проиграла.

Поединок между национальными командами начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть матч можно на MEGOGO Футбол 2.

Лига наций. Лига А. Группа 2

Бельгия 21:45 Израиль

6 сентября Дебрецен. "Надьердеи"

Трансляция - MEGOGO Футбол 2