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Словения - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Словения - Австрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Словения - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Начинают свой путь в Лиге наций Словения и Австрия. Обе сборные продемонстрировали хорошие выступления во время последнего Евро, поэтому Матяж Кек и Ральф Рангник будут продолжать развивать игру своих команд дальше. Словения очень хорошо играет у себя дома, тогда как австрийцы пропускают в последних семи матчах. Кроме того, Давид Алаба еще не готов к возвращению на поле и это является важной потерей для сегодняшних гостей.

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Лига наций. Лига В. Група 3
6 сентября, 21:45. Любляна. "Стожице"
Словения - Австрия
Арбитр: Раду Мариан Петреску (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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