Уэльс - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Валлийцы и турки встречались в прошедшем отборе на Чемпионат Европы. Тогда по сумме двух матчей была сильнее команда Монтеллы. Теперь участники 1/4 финала Евро-2024 после небольшой паузы попытаются как минимум повторить достижения против команды, которая летом играла лишь товарищеские матчи.

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Лига наций. Группа 4 Лиги B

6 сентября. Уэльс. "Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Уэльс 21:45 Турция

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