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Уэльс - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Уэльс - Турция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Уэльс - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Валлийцы и турки встречались в прошедшем отборе на Чемпионат Европы. Тогда по сумме двух матчей была сильнее команда Монтеллы. Теперь участники 1/4 финала Евро-2024 после небольшой паузы попытаются как минимум повторить достижения против команды, которая летом играла лишь товарищеские матчи.

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Лига наций. Группа 4 Лиги B

6 сентября. Уэльс. "Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Уэльс 21:45 Турция

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Турция Уэльс смотреть футбол онлайн
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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