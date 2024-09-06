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Уэльс - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Уэльс - Турция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
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Валлийцы и турки встречались в прошедшем отборе на Чемпионат Европы. Тогда по сумме двух матчей была сильнее команда Монтеллы. Теперь участники 1/4 финала Евро-2024 после небольшой паузы попытаются как минимум повторить достижения против команды, которая летом играла лишь товарищеские матчи.
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Лига наций. Группа 4 Лиги B
6 сентября. Уэльс. "Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)
Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)
Уэльс 21:45 Турция
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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