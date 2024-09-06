  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Исландия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исландия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Исландия - Черногория: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Исландия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом туре Лиги наций группы В4 Исландия на своем поле будет принимать Черногорию. Главный тренер хозяев Оге Гарейде снова попытается вывести своих подопечных на крупный международный турнир. Весной они были в шаге от попадания на Евро, однако в решающем матче плей-офф их выбила сборная Украины. На сентябрьские матчи Гарейде из-за травмы не сможет рассчитывать на Гакона Гаральдссона из "Лилля", зато обязательно должен сыграть новичок "Реал Сосьедада" Орри Оскарссон. Черногория сейчас переживает не лучшие времена и для них ничья в этой встрече будет считаться хорошим результатом.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига наций. Лига В. Группа 4
6 сентября, 21:45. Рейкьявик. "Лейгардальсведлюр"
Исландия - Черногория
Арбитр: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Ісландія - Чорногорія
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Казахстан – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Словения - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Уэльс - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Исландия Черногория Лига Наций смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости