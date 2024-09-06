Исландия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В первом туре Лиги наций группы В4 Исландия на своем поле будет принимать Черногорию. Главный тренер хозяев Оге Гарейде снова попытается вывести своих подопечных на крупный международный турнир. Весной они были в шаге от попадания на Евро, однако в решающем матче плей-офф их выбила сборная Украины. На сентябрьские матчи Гарейде из-за травмы не сможет рассчитывать на Гакона Гаральдссона из "Лилля", зато обязательно должен сыграть новичок "Реал Сосьедада" Орри Оскарссон. Черногория сейчас переживает не лучшие времена и для них ничья в этой встрече будет считаться хорошим результатом.

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Лига наций. Лига В. Группа 4

6 сентября, 21:45. Рейкьявик. "Лейгардальсведлюр"

Исландия - Черногория

Арбитр: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7