  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Казахстан – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Казахстан – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Казахстан – Норвегия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Казахстан – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

fotball.no

Новина українською

В пятницу, 6 сентября, в первом туре Группы 3 дивизиона В Лиги наций-2024/25 сборная Казахстана примет Норвегию. Игра пройдет в Алматы на стадионе "Центральный".

Казахская команда проиграла четыре раза кряду. Норвежцы одержали одну победу, одну ничью и потерпели два поражения.

Поединок начнется в 17:00 по Киеву. Смотреть матч можно на MEGOGO Футбол 1.

Лига наций. Лига В. Группа 3
Казахстан 17:00 Норвегия
6 сентября Алматы. "Центральный"
Трансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Казахстан - Норвегия
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Исландия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Словения - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Уэльс - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Казахстан Норвегия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости