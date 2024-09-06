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Казахстан – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Казахстан – Норвегия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
fotball.no
В пятницу, 6 сентября, в первом туре Группы 3 дивизиона В Лиги наций-2024/25 сборная Казахстана примет Норвегию. Игра пройдет в Алматы на стадионе "Центральный".
Казахская команда проиграла четыре раза кряду. Норвежцы одержали одну победу, одну ничью и потерпели два поражения.
Поединок начнется в 17:00 по Киеву. Смотреть матч можно на MEGOGO Футбол 1.
Лига наций. Лига В. Группа 3
Казахстан 17:00 Норвегия
6 сентября Алматы. "Центральный"
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляция матча Казахстан - НорвегияСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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