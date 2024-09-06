Казахстан – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В пятницу, 6 сентября, в первом туре Группы 3 дивизиона В Лиги наций-2024/25 сборная Казахстана примет Норвегию. Игра пройдет в Алматы на стадионе "Центральный".

Казахская команда проиграла четыре раза кряду. Норвежцы одержали одну победу, одну ничью и потерпели два поражения.

Поединок начнется в 17:00 по Киеву. Смотреть матч можно на MEGOGO Футбол 1.

Лига наций. Лига В. Группа 3

Казахстан 17:00 Норвегия

6 сентября Алматы. "Центральный"

Трансляция - MEGOGO Футбол 1