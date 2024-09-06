Мурат Якин: После удаления Эльведи мы уже не могли играть в атаке, а лишь реагировать. А это все меняет, уверяю вас

Сборная Швейцарии начала с поражения свой путь в Лиге наций. Команда Мурата Якина заканчивала поединок с датчанами в меньшинстве, когда во втором тайме удалили Нико Эльведи и Гранита Джаку. После поединка швейцарский тренер выразил свое недовольство судейскими решениями Даниэля Зиберта и встал на защиту своих игроков.

"Нико был впереди в дуэли с Дольбергом. Датчанин сфолил, чтобы выйти вперед. Затем, конечно, был фол Нико. И VAR вынес решение только по этому. Это было первое касание Дольберга, с которого все началось... Момент с нашим нападающим: Брель Эмболо лежал на земле, и честная игра требовала бы, чтобы датчане вынесли мяч. Но они этого не сделали. Это также нормально, что наши игроки так бурно отреагировали. Арбитр сказал, что это дело датчан - выносить мяч, и что он не может остановить игру. Мы контролировали ситуацию в выездной игре против атлетичной команды. После удаления Эльведи мы уже не могли играть в атаке, а лишь в ответ. А это все меняет, уверяю вас!", - цитирует Мурата Якина Arc Info.

Добавим, что следующий матч Швейцария сыграет дома 8 сентября против сборной Испании.