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Бергвейн - после отстранения со сборной Нидерландов: Не хочу больше играть за Кумана
Заочный конфликт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Аль-Иттихада" Стивен Бергвейн прокомментировал
"Не хочу больше играть за Рональда Кумана. Я не буду играть за того, кто изображает меня так в СМИ, как он это сделал.
Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию истории. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?", — цитирует Бергвейна журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telegraaf.
Напомним, 3 сентября Бергвейн перешёл из "Аякса" в саудовский "Аль-Иттихад" за 21 млн. евро. На счету Стивена 8 забитых голов в 35 матчах за сборную Нидерландов.
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