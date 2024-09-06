Бергвейн - после отстранения со сборной Нидерландов: Не хочу больше играть за Кумана

Новичок "Аль-Иттихада" Стивен Бергвейн прокомментировал решение наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана больше не вызывать его на матчи национальной команды.

"Не хочу больше играть за Рональда Кумана. Я не буду играть за того, кто изображает меня так в СМИ, как он это сделал.

Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию истории. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?", — цитирует Бергвейна журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telegraaf.