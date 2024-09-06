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Бергвейн - после отстранения со сборной Нидерландов: Не хочу больше играть за Кумана

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Заочный конфликт

Бергвейн - после отстранения со сборной Нидерландов: Не хочу больше играть за Кумана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Аль-Иттихада" Стивен Бергвейн прокомментировал решение наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана больше не вызывать его на матчи национальной команды.

"Не хочу больше играть за Рональда Кумана. Я не буду играть за того, кто изображает меня так в СМИ, как он это сделал.

Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию истории. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?", — цитирует Бергвейна журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telegraaf.

Напомним, 3 сентября Бергвейн перешёл из "Аякса" в саудовский "Аль-Иттихад" за 21 млн. евро. На счету Стивена 8 забитых голов в 35 матчах за сборную Нидерландов.

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Нидерланды Рональд Куман Саудовская Аравия Стивен Бергвейн
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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