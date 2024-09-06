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Стив Кларк: Мы проиграли матч, который не должны были проиграть

Лига наций УЕФА

Шотландцы были близки к тому, чтобы добыть очки

Стив Кларк: Мы проиграли матч, который не должны были проиграть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тартановая армия" вчера была близка к удачному камбэку, когда после первого тайма пропустила дважды. Впрочем, голы Гилмора и МакТоминея не спасли шотландцев от поражения, поскольку в конце встречи решающий мяч с пенальти реализовал Залевский. На послематчевой пресс-конференции Стив Кларк отметил, что его подопечные допустили серьезные ошибки, что стоило им потерянных с Польшей.

"Все разочарованы. Мы проиграли матч, который не должны были проиграть. Дело не в том, чтобы придираться к отдельным людям. Я никогда этого не делал и не собираюсь начинать сейчас. Мы выиграем как команда, мы проиграем как команда. Разъедемся, проанализируем игру и поговорим в лагере. Если ты совершаешь ошибки на таком уровне, ты получаешь наказание, и мы были строго наказаны за ошибки, которые допустили в этом матче. Безусловно, нет ничего сложнее, чем ехать в Лиссабон играть против Португалии. Сейчас я просто очень разочарован за игроков, потому что считал, что их усилия заслуживают того, чтобы получить хотя бы одно очко в этой игре. Нам нужно немного переосмыслить игру, а затем перейти к португальцам. Есть некоторые вещи, которые мы должны устранить из нашей игры, и именно на этом мы должны сосредоточиться", - цитирует Стива Кларка WP Sportowe Fakty.

Добавим, что следующий поединок с Португалией шотландцы сыграют в воскресенье, 8 сентября.

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Источник:
WP Sportowe Fakty
Опубликовал: Александр Гресь
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