Тедеско: Нам придется обойтись без Лукаку. Опенда также демонстрирует великолепные качества. Он другой, но тоже играет на очень высоком уровне

Сегодня сборная Бельгии начнет свой путь в Лиге наций домашним поединком против Израиля. Вне заявки у "красных дьяволов" оказались, в частности, Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку. Если с голкипером "Реала" Тедеско поссорился и принципиально решил не вызывать в ряды сборной, то отсутствие нападающего объясняется отсутствием оптимальной формы у игрока "Наполи". На предматчевой пресс-конференции главный тренер бельгийцев отметил, что он не чувствует давление на себе после бледного выступления сборной на Евро-2024.

"Наши соперники сменили тренера и сыграли с ним всего две игры. Это смелая команда, они осмеливаются просить мяч, даже когда на них давят. Наши болельщики важны... но их там не будет. К сожалению, так оно и есть. Мы должны играть в эту игру и показывать хорошую игру. Насколько мы считаем, все готовы к игре. Мы перевернули страницу Евро. Наше совместное путешествие началось в марте 2023 года. До сих пор это было позитивное путешествие, если не считать Евро, конечно. Ощущения между коллективом и мной всегда были положительными, и это самое важное для меня. Я собираюсь продолжать защищать команду и персонал, все делают отличную работу. Это не значит, что я не могу быть самокритичным. Чувствую ли я какое-то дополнительное давление на плечи после Евро? Если честно, то нет. Основное давление - это то, которое я оказываю на себя. Я наслаждаюсь моментами с моей командой, я наслаждаюсь тем, что происходит со мной с этим коллективом. Нам придется обойтись без Ромелу Лукаку. Он - наша главная цель на поле, как мы видели во время отборочных матчей чемпионата Европы. Напомню, что ему не повезло, потому что отменили три взятия ворот, иначе все могло бы быть совсем по-другому. Лоис Опенда также демонстрирует великолепные качества. Он другой, но тоже играет на очень высоком уровне", - цитирует Тедеско RTBF Actus.

Добавим, что матч Бельгия - Израиль состоится 6 сентября в 21:45 по киевскому времени.