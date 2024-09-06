UA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Албания

Украина стартует в Лиге наций и готовится к испытанию – по другую сторону баррикад ожидает Албания. Учитывая то, что мы выпали из первой корзины ЧМ-2026 и теперь должны постоянно выигрывать, чтобы вернуть прошлый статус, то матч с "красно-черными" имеет значение. Но что способен предложить наш конкурент? Присмотримся ближе.

Общая история

На первый взгляд, ничего интересного. Впрочем, если копнуть немного глубже, то есть примечательные факты. Албания могла принять участие еще на ЧМ-1934. Причина отказа заключалась в финансовых проблемах, поэтому "орлы" сыграли дебютный поединок на официальном уровне только по завершении Второй мировой войны.

Находясь на задворках европейского футбола, часто отменяя или заставляя отменить встречи по политическим соображениям, Албания время от времени творила неожиданные вещи – как вот сыграла ничью с ФРГ (0:0), чем помешала немцам опередить югославов в квалификации Евро-1968 и автоматически оставила "бундестим" без путевки.

В 70-х "орлы" по собственным убеждениям проигнорировали турниры под эгидой УЕФА. Далее они вернулись, но все равно провалили не один цикл. Вообще такие качели "хочу-не хочу", "буду-не буду" типичны для нашего оппонента – регион очень скандальный, ранее был насквозь пропитан финансовыми махинациями и "договорняками", а когда в 2008-м властные структуры взялись за федерацию, то ФИФА отстранила страну от соревнований, аргументируя поступок "тяжелым вмешательством".

Парламент и судебные инстанции стремились наказать Арманда Дуку, главу АФФ, однако хоть где-то сработал популистский лозунг "спорт вне политики" – чтобы избежать санкций и еще более сильного репутационного удара, госчиновникам пришлось пойти на мировую с Зеппом Блаттером. Дука удержался в кресле и в 2023-м был повышен на фоне ухода Луиса Рубиалеса (помните зажигательный поцелуй Дженнифер Эрмосо?) в вице-президенты УЕФА.

Надо признать, что упрощение отборочного цикла расширило возможности для посредственных сборных, и Албания не стала исключением. В то же время мы нисколько не умаляем достижения – в споре за право участия на Евро-2016 "орлы" ожидаемо отпустили Португалию, зато набрали 14 зачетных баллов и опередили Данию, Сербию и Армению. Здесь должны снять шляпу.

На основной стадии жребий подбросил Францию, Швейцарию и Румынию, и балканцы прогнозируемо не пересекли групповой барьер. Впрочем, не сказать, что команда как-то опозорилась – наоборот, попыталась дать бой Джердану Шачири и компании (0:1) и, в конце концов, добилась своего против "карпатских ребят" (1:0). Исторический мяч забил Армандо Садику.

История встреч с Украиной

Команды провели шесть встреч, и "красно-черные" не могут похвастаться хорошей статистикой – были зафиксированы одна ничья и сразу пять поражений.

Дебютный поединок (0:1) состоялся в марте 1997-го – соперники соревновались в условиях квалификации ЧМ-1998, и единственный мяч на 40 минуте организовал Сергей Ребров. Что интересно, в ответном матче (0:1) также отличился действующий тренер нашей сборной – закрыл вопрос о победителе в самой концовке.

Дальнейшие поединки тоже посвящены отборочному циклу – продвигаясь на ЧМ-2006, Албания смогла создать какое-никакое сопротивление. В Тиране (0:2) дело решили два Андрея, – Русол и Гусин, – а вот на днепровском "Метеоре" (2:2) подопечным Олега Блохина пришлось спасаться. Шевченко послал мяч в раздевалку, Эрйон Богдани выстрелил дублем, и хорошо, что Руслан Ротань правильно оценил ситуацию – Илион Лика не справился с мощным дальним ударом.

В 2016-ом и 2018-ом случились два "товарняка", и здесь балканцам совсем не повезло – кто обрадуется 1:3 и 1:4? Тогда Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко оставили глубокие рубцы, увидим, что будет теперь.

Современное состояние

а) тренер

В течение последних двух десятилетий Албания стабильно ставит на иностранцев. Наибольший вклад внес итальянец Джанни Де Бьязи – находился на посту почти шесть лет и гарантировал попадание на то же Евро-2016. Отдадим должное еще одному алленаторе, – Эдоардо Реи, – а сейчас на мостике всеми процессами верховодит Силвиньо.

Бразилец, известный по выступлениям в лондонском "Арсенале" и "Барселоне", до недавнего времени давал повод усомниться в профпригодности. Бывший защитник ассистировал в "Крузейро", "Спорт Ресифи", "Наутико", родном "Коринтиансе" и "Интернационале", а когда ступил на самостоятельную стезю, то получил серьезную нагрузку.

Летом 2019-го Силвиньо откликнулся на приглашение Жуниньо Пернамбукано, исполнявшего обязанности спортивного директора в "Лионе", однако дотянул до октября. Специалист начал хорошими результатами против "Монако" (3:0) и Анже (6:0), но потерял контроль над раздевалкой и в следующих 7 поединках оформил 4 ничьи и еще трижды спасовал.

В мае 2021-го южноамериканец принял "Коринтианс", выдал спорные показатели (14 ничьих и 13 поражений в 43 матчах), после чего ушел под свист болельщиков. Тем не менее, даже такая репутация не напугала албанскую федерацию – перед Силвиньо, назначенным в январе 2023-го, поставили задачу по выходу на ЧЕ-2024, и, как мы знаем, она сбылась.

Виктории, установленные над Польшей, Чехией и Молдовой, вывели "орлов" на лидирующую позицию квинтета Е – прямая путевка на континентальный форум, несомненно, является главной визитной карточкой менеджера. Да и непосредственно на полях Германии Албания понравилась – забила Италии на 23 секунде и заставила ребят Лучано Спаллетти изрядно попотеть (1:2), классно запрессинговала Хорватию (2:2) и не оконфузилась в борьбе с Испанией (0:1). Да, Силвиньо довольствовался последней строчкой, однако боролся до конца – за это можно только респектнуть.

б) команда

Национальная команда не способна быстро генерировать новые кадры, поэтому это настоящее искусство – научиться играть теми, кто есть, и по возможности найти подкрепление. Силвиньо справился с обеими задачами - например, "откопал" в японском "Кванджу" Ясира Асани. О правом вингере давно забыли (привлекался в систему сборных еще восемь лет назад), и он сполна отплатил за доверие – в квалификации Евро-2024 оформил 3+3, а на турнире отдал результативный пас против Хорватии (2:2).

Албании не хватает имен, однако каждое звено имеет ключевого исполнителя, благодаря которому держится вся конструкция. В воротах проверен Томас Стракоша (более 200 появлений в цветах "Лацио"), в защите капитанит Берат Джимсити; однако, действующий обладатель кубка Лиги Европы пропустит дуэль с Украиной, вместо него вызван резервист "Бенфики" Адриан Байрами.

В средней линии выделим Кристиана Асслани (ситуация в "Интере" развивается не наполеоновскими темпами, но награды берутся, а опыт накапливается).

Недим Байрами, способный отработать по всему фронту атаки, не особо понравился в прошлом сезоне, но запомнился на Евро и доказал, что может нести угрозу – именно он отметился самым быстрым голом в истории ЧЕ, когда огорчил Джанлуиджи Доннарумму на 23 секунде. Такой доработок позволил выгодно продаться – "Сассуоло" отправился в Серию В, а универсал – в шотландский "Рейнджерс".

Рей Манай расцвел в турецком "Сивасспоре", хотя у албанцев теплится надежда, что себя оправдает другой центрфорвард – Армандо Броя побывал в "Фулхэме", теперь арендован "Эвертоном" и восстанавливается от травмы.

Еще следует присмотреться к Арлинду Аети, Эрнесту Мучи, Казиму Лачи, Эльсейду Хюсаю ("Лацио" не смог избавиться от фулбека по решению Марко Барони и исключил из состава, но не стоит сомневаться в способностях футболиста). Также есть наш старый знакомый Таулант Сефери – уже бывший игрок полтавской "Ворсклы"; кстати, он не единственный, кто из представителей УПЛ приглашался под знамена сборной – тот же Арменд Даллку даже противодействовал нам в октябре 2005-го.

Итог

При всем уважении к оппоненту, Украина имеет достаточно рычагов, чтобы в очередной раз обеспечить положительный счет. Албания несет опасность своими контратакующими действиями, достаточно хорошо организована, однако у нас объективно лучший ростер, если разбирать индивидуальные качества каждого из футболистов.

Учитывая мотивационную составляющую, убеждены, что Сергей Ребров погонит "сине-желтых" вперед – как ни крути, после провального чемпионата Европы коуч наслушался от журналистов и заверил, что сделает выводы. Надеемся, это действительно так, и мы докажем фаворитизм не только на словах.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine