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Ирландия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Первый матч после Гарета Саутгейта
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Англии входит в новый этап своего развития, правда на данный момент постоянного нового тренера у них нет. «Тремя львами» руководит бывший наставник молодежки Ли Карсли и, вполне возможно, со временем он станет и постоянным тренером, если удачно себя зарекомендует. Это испытательный срок для Карсли и начинается он матчем против Ирландии.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 7 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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