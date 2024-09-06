Ирландия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сборная Англии входит в новый этап своего развития, правда на данный момент постоянного нового тренера у них нет. «Тремя львами» руководит бывший наставник молодежки Ли Карсли и, вполне возможно, со временем он станет и постоянным тренером, если удачно себя зарекомендует. Это испытательный срок для Карсли и начинается он матчем против Ирландии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 7 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.



Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ирландия — Англия Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.