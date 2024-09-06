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Ирландия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Первый матч после Гарета Саутгейта

Ирландия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Англии входит в новый этап своего развития, правда на данный момент постоянного нового тренера у них нет. «Тремя львами» руководит бывший наставник молодежки Ли Карсли и, вполне возможно, со временем он станет и постоянным тренером, если удачно себя зарекомендует. Это испытательный срок для Карсли и начинается он матчем против Ирландии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 7 сентября.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Трансляция матча Ирландия — Англия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Англия Ирландия Лига Наций Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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