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Ирландия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Каким будет первый блин для Ли Карсли?

Ирландия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Интересно, что первый матч ирландца Ли Карсли во главе сборной Англии пройдет против его родной страны. Родился он все же в Англии, но играл за сборную Ирландии на протяжении карьеры. Это очень ответственный момент для тренера англичан, ведь это потенциально его билет в топ-карьеру. Но нужно показывать результат здесь и сейчас.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 7 сентября.


Лига Наций. Лига В. Группа 2. 1-й тур

7 сентября. 19:00. Дублин. "Авива Стэдиум"

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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