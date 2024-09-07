Ирландия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Интересно, что первый матч ирландца Ли Карсли во главе сборной Англии пройдет против его родной страны. Родился он все же в Англии, но играл за сборную Ирландии на протяжении карьеры. Это очень ответственный момент для тренера англичан, ведь это потенциально его билет в топ-карьеру. Но нужно показывать результат здесь и сейчас.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 7 сентября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 2. 1-й тур

7 сентября. 19:00. Дублин. "Авива Стэдиум"

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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