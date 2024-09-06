Лига наций УЕФА
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Лига наций. Сборная Литвы минимально проиграла Кипру
Один единственный гол, забитый в первом тайме
Фото: protathlima.cyprustimes.com//Автор - невідомий
Сегодня, 6 сентября, состоялся матч первого тура Лиги Наций, в котором сборная Литвы минимально проиграла Кипру со счетом 0:1.
Счет был открыт в первом тайме на 34-й минуте. Иоаннис Питтас оказался в выгодной позиции в штрафной площадке и пробил в нижний угол ворот.
После перерыва ни одна из команд не отметилась результативными действиями.
Лига наций
Группа С2
Литва 0:1 Кипр
Гол: Питтас 34'
Группа С2
Литва 0:1 Кипр
Гол: Питтас 34'
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