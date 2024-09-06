Лига наций. Сборная Литвы минимально проиграла Кипру

Сегодня, 6 сентября, состоялся матч первого тура Лиги Наций, в котором сборная Литвы минимально проиграла Кипру со счетом 0:1.

Счет был открыт в первом тайме на 34-й минуте. Иоаннис Питтас оказался в выгодной позиции в штрафной площадке и пробил в нижний угол ворот.

После перерыва ни одна из команд не отметилась результативными действиями.