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Лига наций. Сборная Литвы минимально проиграла Кипру

Лига наций УЕФА
Обновлено

Один единственный гол, забитый в первом тайме

Лига наций. Сборная Литвы минимально проиграла Кипру

Фото: protathlima.cyprustimes.com//Автор - невідомий

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 сентября, состоялся матч первого тура Лиги Наций, в котором сборная Литвы минимально проиграла Кипру со счетом 0:1.

Счет был открыт в первом тайме на 34-й минуте. Иоаннис Питтас оказался в выгодной позиции в штрафной площадке и пробил в нижний угол ворот.

После перерыва ни одна из команд не отметилась результативными действиями.

Лига наций
Группа С2
Литва 0:1 Кипр
Гол: Питтас 34'
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