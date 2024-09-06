Лига наций: Сборная Румынии одержала победу над Косово

6 сентября состоялся матч Косово - Румыния в рамках первого тура Лиги наций.

Поединок завершился со счетом 0:3 в пользу гостей. Румынам удалось реализовать свой момент в первом тайме на 40-й минуте, а уже после перерыва команда забила еще два мяча.

Лига наций

Группа С2

Косово 0:3 Румыния

Голы: Ман 40', Марин 51' (П), Дрегуш 82'