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Лига наций: Сборная Румынии одержала победу над Косово

Лига наций УЕФА

0:3

Лига наций: Сборная Румынии одержала победу над Косово

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

6 сентября состоялся матч Косово - Румыния в рамках первого тура Лиги наций.

Поединок завершился со счетом 0:3 в пользу гостей. Румынам удалось реализовать свой момент в первом тайме на 40-й минуте, а уже после перерыва команда забила еще два мяча.

Лига наций
Группа С2
Косово 0:3 Румыния
Голы: Ман 40', Марин 51' (П), Дрегуш 82'

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