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Украина – Албания. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

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Украина – Албания. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций

Daily Mail

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Албании.

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Первый международный перерыв в рамках сезона, свои два матча проведут и подопечные Реброва. Сначала они сойдутся с Албанией, затем – с Чехией. Выступать "сине-желтые" в текущей кампании будут в дивизионе B. Как сложится поединок? Какие у нас амбиции на турнир? Сильно ли видоизменится основной состав нашей сборной? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 сентября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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