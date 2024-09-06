Лига наций. Словения - Австрия 1:1. Первый тур для всех команд группы завершился мирно

Лига наций, 1 тур

06.09.2024. Стадион Стожице (Любляна)

Главный арбитр: Раду Мариан Петреску (Румыния)

Словения - Австрия 1:1

Словения: Видовшек, Брекало (Балковец 88), Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Гнезда Черин, Елсник, Ловрич (Млакар 64), Шешко, Шпорар (Целар 64)

Австрия: Пенц, Мвене, Пош, Вобер, Прасс, Зайвальд, Лаймер, Шмид (Штегер 83), Забитцер, Виммер (Баумгартнер 46), Арнаутович (Адаму 83)

Предупреждения: Гнезда Черин 56, Янжа 77 - Зибитцер 35, Лаймер 35, Прасс 45, Мвене 83

Голы: Шешко 16 (пен) - Лаймер 28

Начался новый сезон в Лиге наций. В одной из групп лиги В состоялась встреча Словении и Австрии. Ожидалась хорошая битва двух крепких команд, которые все отдадут на поле ради положительного результата. Так и произошло.

Уже на 12-й секунде мы увидели первый момент. Кто же как не Арнаутович решился на такой быстрый удар с границы штрафной площади. Первый блинчик глевкий - пробил мимо левой стойки. Правда, второго «блина» так сразу от нападающего и не вспомнишь...

Австрия прогнозируемо много атаковала, а Словения сосредотачивалась прежде всего на обороне. Но вторые о своих атакующих выпадах не забывали. Благодаря этому и удалось заработать пенальти за игру рукой одного из защитников Австрии. На 16-й минуте одиннадцатиметровый уверенно реализовал Шешко - сильно и в девятку. Что же с таким сделаешь?

После пропущенного гола гости еще больше насели на ворота Видовшека, который заменял звездного Облака. Но что-то создавать у владений Словении было не просто. Все знают о великолепной организации обороны этой команды. На 28-й минуте сравнять все же удалось. Подачу Мвене в штрафную площадку с первого касания замкнул Лаймер. Он классно протолкнул мяч, находясь под опекой защитника. Первый тайм завершился вничью.

К сожалению, вторая 45-минутка оказалась не слишком зрелищной. Команда Рангника много владела мячом, имела желание забить второй раз, однако пробить словенскую стену дело не из легких. Куча подач в штрафную площадку пользы не приносила. Индивидуально пробраться к воротам тоже было почти нереально.

Опасные моменты вспомнить трудно. Трудно, ведь они отсутствуют. Словенскую сборную, очевидно, ничейный результат вполне удовлетворял. В конце концов, своего они добились - командам идет в актив по одному зачетному баллу.

Казахстан - Норвегия 0:0

06.09.2024. Алматы. Стадион "Центральный"

Главный арбитр: Аллард Линдгут (Нидерланды)

Казахстан: Шацкий, Быстров, Касым, Марочкин, Чесноков (Астанов, 80), Алип, Тагиберген, Оразов (Абикен, 58), Вороговский, Зайнутдинов (Каримов, 63), Аймбетов (Самородов, 59)

Норвегия: Нюланд, Рюерсон, Эстигор, Ганче-Ольсен, Вольфе, Берг (Берге, 70), Мире (Странд Ларсен, 70), Эдегор, Нуса (Эгели, 84), Сёрлот (Деннум, 70), Холанд

Предупреждения: Зайнутдинов, 38, Касим, 42, Абикен, 72, Чесноков, 75 - Деннум, 78

В другом поединке этой группы Норвегия не сумела обыграть на выезде Казахстан. Холанд и компания доминировали на протяжении всего матча, но забить не удалось. Что интересно, из 19-ти ударов норвежцы лишь однажды попали именно в створ ворот. У Казахстана вообще ни одного точного выстрела.

Норвегия была безусловным фаворитом противостояния, поэтому этот результат является для них неудовлетворительным. Команда Сольбаккена через несколько дней будет играть против Австрии, а казахи встретятся со Словенией.