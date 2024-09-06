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ЛН. Уэльс – Турция 0:0. Гости выстояли в меньшинстве

Лига наций УЕФА

В параллельном поединке группы Исландия победила Черногорию

ЛН. Уэльс – Турция 0:0. Гости выстояли в меньшинстве

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций

Группа 4 Лиги B

"Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Уэльс – Турция 0:0

Уэльс: Уорд – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Джордан Джеймс (О. Купер 89), Рэмси (К. Мур 72), Нико Уильямс – Сорба (Л. Кумас 73), Бреннан Джонсон, Гарри Уилсон

Турция: Гюнок – Челик (Топча 90), Союнчу, Бардакчи, Мюлдюр – Айхан, Юксек (Йокушлу 77) – Гюлер (Кахведжи 90), Кокджу (Чалханоглу 65), Йилдиз (Актюркоглу 77) – Йылмаз

Предупреждения: Г. Уилсон 28, Б. Джонсон 29 – Йилдиз 25, Йылмаз 31, 62, Монтелла 32 (за пределами поля), Айхан 39, Челик 61

Удаление: Йылмаз 62 (вторая желтая)

Лига наций

Группа 4 Лиги B

"Лаугардальсвёллур" (Рейкьявик)

Главный арбитр: Вилли Дедаджо (Франция)

Исландия – Черногория 2:0

Голы: Оскарссон 39, Торстейнссон 58

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