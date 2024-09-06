Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛН. Уэльс – Турция 0:0. Гости выстояли в меньшинстве
В параллельном поединке группы Исландия победила Черногорию
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций
Группа 4 Лиги B
"Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)
Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)
Уэльс – Турция 0:0
Уэльс: Уорд – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Джордан Джеймс (О. Купер 89), Рэмси (К. Мур 72), Нико Уильямс – Сорба (Л. Кумас 73), Бреннан Джонсон, Гарри Уилсон
Турция: Гюнок – Челик (Топча 90), Союнчу, Бардакчи, Мюлдюр – Айхан, Юксек (Йокушлу 77) – Гюлер (Кахведжи 90), Кокджу (Чалханоглу 65), Йилдиз (Актюркоглу 77) – Йылмаз
Предупреждения: Г. Уилсон 28, Б. Джонсон 29 – Йилдиз 25, Йылмаз 31, 62, Монтелла 32 (за пределами поля), Айхан 39, Челик 61
Удаление: Йылмаз 62 (вторая желтая)
Лига наций
Группа 4 Лиги B
"Лаугардальсвёллур" (Рейкьявик)
Главный арбитр: Вилли Дедаджо (Франция)
Исландия – Черногория 2:0
Голы: Оскарссон 39, Торстейнссон 58
Популярное сейчас
- Все дело в стадионе. Президент Ингульца может снять команду с чемпионата УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Динамо раскрыло условия перехода Супряги в Зарю
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans