Албанский футбол сквозь годы: от добровольной изоляции и побед в кабинетах до чудо-системы Аларико Росси

Греция

Слышали историю, как Франко запретил Испании ехать в СССР, и ее выгнали с Евро-1960?

Вот так и Албания "добыла" свою первую крупную победу.

В квалификации к Евро-1964 жребий свел их с греками, которым не давали покоя 99 спорных сел у границы.

Правые тогда руководили в Афинах, и понтов было до небес. Одно время, они даже Кипр завоевать хотели! Ну, а в Тирану просто не приехали, и УЕФА, воспользовавшись прецедентом, влепил им технаря — 0:3.

Уже непосредственно на поле у Албании получилось удивить попозже — в отборе к Евро-1968, где она совершенно героическим образом дома выстояла против ФРГ Нетцера и Оверата (0:0) после гостевого поражения 0:6.

Именно эта осечка и выбила немцев из турнира.

Жаль, что дальше все закончилось — диктатор Энвер Ходжа закрыл страну и запретил международные матчи; даже с СССР и Югославией отношения оборвал, поскольку те недостаточно уважали его кумира Иосифа Сталина.

"Если будет нужно, то мы траву будем есть, но останемся независимыми", - говорил диктатор, на которого никто и не думал нападать.

При этом голод он действительно организовал, а население занял строительством бетонных бункеров, которых даже сейчас осталось по меньшей мере 150 тысяч. Паранойя и власть — страшная смесь.

Se estima que la Albania de Hoxha construyó 173.371 búnkeres por todo el país. Los civiles eran entrenados desde los 12 años participando en simulacros defensivos para prepararse ante una hipotética invasión de Yugoslavia, del Pacto de Varsovia o de la OTAN que nunca llegó. pic.twitter.com/tiJ1dSjfXt — Inquebrantable (@esp_soc) April 12, 2021

Лишь в 80-х Ходжа вновь позволил сборной играть, и на радостях красно-черные победили Бельгию 2:0.

Ну, а еще дальше диктатор умер, началась перестройка, которую довершила революция 1990-92 годов. Почти, как у нас — студенческие голодовки, улица, а дальше разруха, безработица и ежедневный вопрос "как выжить?"

Какой там футбол? В 1997-м Албания скатилась аж на 124-е место в рейтинге ФИФА.

Италия

Ясно, люди бежали в поисках лучшей судьбы.

Вообще это началось еще в 70-х, когда Ходжа с катушек слетел, но "официальным" началом массовой албанизации Италии считают 10 марта 1991-го, когда 25700 албанцев силой захватили корабли у себя дома и приказали морякам везти их в Италию.

Первую партию итальянцы оформили как беженцев, а уже вторую такую же депортировали, откуда приехали.

The toppling of Enver Hoxha's statue in Skanderbeg Square. In December 1990 demonstrations by students and workers across Albania begin, which eventually trigger the fall of Communism in Albania (Tirana, Albania 1991) [1920x1245] pic.twitter.com/IU08GXgiqN — Historyland (@HistorylandHQ) December 11, 2023

Надо ли говорить, что это ничего не дало?

Уже вскоре переправку людей организовала мафия. С человека брали по 250-500 баксов. Везли сначала на шлюпках в открытое море, а уже там ждали проплаченные корабли. Средние объемы "поставок" - 1-1,5 тысяч в месяц.

Скажете, почему Италия? А потому что она ближе всего — их разделяет только пролив Отранто.

Ну, и еще Апеннины годами были для албанцев символом богатой, "капиталистической" жизни, как для нас Америка. Они смотрели их телевидение, учили итальянский в школах.

Тем временем внутри Албании становилось только хуже. "Элиты" подсадили народ на финансовые пирамиды по типу МММ, и в 97-м пузырь лопнул. Недовольство пытались душить танками.

As a consequence of the Ottoman invasion of Albania, many Albanians fled to Italy between the 14th and 18th centuries. Even today, the Arbëreshë continue to celebrate their heritage.



????Arbëreshë in Italy pic.twitter.com/Daya2yxYC4 — Team Albanians (@TeamAlbanians) March 21, 2020

Сейчас албанцев в Албании где-то 3 млн, а за рубежом — более 10. Так вот это наследие 90-х.

Они расселились в Швейцарии, Германии, скандинавских странах, даже Англии, а уже в 1999-м их еще прибавилось из-за войны в Косово, где тоже проживали "шиптары", как их называют сербы. Талантливое футбольное поколение — Валон Бехрами, Жердан Шакири, Гранит Джака, Адмир Мехмеди. "Нати" с ними очень повезло.

Уже сегодня они бы наверняка играли за сборную предков, ведь войны закончились, а нищета отступила. Мафия все еще тут, но Италия помогла Тиране с реформами, вступлением в НАТО, построила курорты на побережье.

Теперь это классическая балканская страна, где можно вкусно поесть, полюбоваться на горы и озера. Бункеры Ходжи стали изюминкой для путешественников.

Ну, и что за Балканы без футбола? Албания вспомнила о нем, как только немного выбилась в люди — и снова в авангарде был итальянец.

Сербия

Образно говоря, Джанни Де Бьязи принял Албанию с сохой, а отдал с ядерной бомбой.

В 2011-м ему советовали вообще не ехать, ведь криминал и все такое. Вдобавок, результатов не было никаких — 1:6 с Румынией, 0:2 с Беларусью. О большом никто даже не задумывался.

Де Бьязи, однако, приехал.

А тогда поехал — сел в самолет и айда убеждать играть за Албанию таких, как Шакири и Джака — детей беженцев, осевших в Европе и научившихся футболу там.

Former football coach of Albania Gianni de Biasi in traditional clothes of Labëria region pic.twitter.com/PXpMWtwVfd — Arjan ???? (@SigurimiShtet) October 20, 2022

Ясно, получалось не со всеми — кто-то уже был заигран, кто-то отказывал. Вместе с тем, успехов тоже хватало, ведь менеджер не давил, а достукивался до каждого индивидуально.

"Я был очень близким с ребятами. Я сам видел беду и понимал их трудности. Кто-то нуждался в совете не только относительно спорта, но и личной жизни, поэтому я был им как отец".

К отбору на Евро-2016 Де Бьязи собрал команду, которой у "Горных орлов" никогда не было. Этрит Бериша родился в Косово, вырос в Швеции, а играл за "Лацио". Эльсейд Хюсай - воспитанник школы "Эмполи". Фредерик Весели — уроженец швейцарских Альп, игравший за "Лугано". Мергим Маврай — родился и выступал в Германии. Даже капитан и лидер команды Лорик Цана — тоже Косово, Швейцария, а тогда школа "ПСЖ".

Европа не была готова к новой Албании — уже в 1-м туре отбора они победили Португалию на ее же поле 1:0.

Впрочем, самое эпичное — это был матч против Сербии, где ненависти было слишком много для хорошего футбола.

В Белграде в октябре 2014-го сербы скандировали "Убей шиптара!" и жгли файеры, когда в ответ над полем появился дрон с флагом "Великой Албании" - это такая утопия а-ля Украина до Зеленого клина. Можете представить реакцию?

Файеры немедленно полетели на поле, албанцы убежали в раздевалки и несмотря на уговоры отказались продолжить игру, за что УЕФА сначала дал им техническое поражение, но и с сербов снял три очка за провал по безопасности.

Справедливо, не так ли? Но обе стороны так не считали, синхронно подали апелляции в CAS, а уже там присудили техническую победу Албании.

"Лично для меня это был матч как матч, но я видел, что мои игроки очень напряжены. Некоторые говорили мне, что потеряли родственников на войне против сербов. Им было трудно играть в том месте", - оправдывался Де Бьязи, вот только началась возня с дрона, а кто его запустил?

Уже в ответном поединке Сербия победила 2:0, и когда Албания таки вышла на Евро-2016, вердикт CAS вспоминали не раз.

Не в Тиране, конечно — там полным ходом шли празднования. Де Бьязи даже албанское гражданство дали, и он его принял.

8 YEARS AGO TODAY HISTORIC DAY



Albania qualified to Euro 2016

❤️❤️????????

[Part 1/2] pic.twitter.com/y2e4o0aLAX — Kuq e Zi ????????⚽️ (@KuqeZiFootball) October 11, 2023

При том Джанни был скорее педагогом, чем сильным тренером. Он не впечатлил на Евро и в 2017-м покинул пост, однако итальянский вектор албанцы сохранили. Преемником Де Бьязи стал Кристиан Пануччи, а еще потом пришел Эдоардо Рея.

Весь мир

Ну, и Аларико Росси тоже там был — приехал с Пануччи, а рулит албанским футболом до сих пор.

Знакомьтесь! Это не тренер, но руководитель отдела анализа и скаутинга албанской команды. Если Де Бьязи работал с мигрантами "по наводке", то Росси сделал это наукой. В его базе более 800 игроков, 30 чемпионатов, и этот список постоянно пополняется новыми потомками албанцев, которые засветились даже в Индии, США или ОАЭ.

"Мы разработали и разработали алгоритм, адаптированный к нашим потребностям, что позволяет нам получать объективные оценки производительности каждого игрока. Этот алгоритм учитывает многие аспекты, среди которых и лига. Одно дело играть в Норвегии, другое в Голландии, еще третье в MLS. Это необходимое условие для того, чтобы мы двигались вперед", - говорит аналитик.

Албания небогата, и здесь речь не идет о каких-то суперкомпьютерах — лишь математическая формула и скауты, которым Росси доверяет и чьи отчеты получает ежедневно, даже на Рождество.

Аларико жалуется, мол, знаете как тяжело итальянцу работать по праздникам? Хотя, конечно, результат его вдохновляет.

Из последнего — Росси вырвал для Албании уроженца Афин Марио Митая, которого очень хотела Греция. Также он убедил Ардиана Исмаили, родившегося в Косово и уже игравшего за тамошнюю молодежку.

Ну, а больше всего гордится шеф-скаут Ясиром Асани — 29-летним уроженцем Скопье, выступающим в Корее, но ставшим важнейшим звеном сборной с тех пор, как ее возглавил в 2023-ем бразилец Силвиньо.

"Дело в тактике. Тренер хотел вингеров, а у нас никого не было на правый фланг атаки".

Росси открыл свою базу и в ней откопал Асани, который молодым становился MVP чемпионата Албании, вот только здесь это не котируют. Слишком много договорных матчей; вы же помните, как их гегемона "Скендербеу" отстранили от еврокубков на 10 лет?

И что имеем сейчас? Асани приехал и уже забил 4 гола. Причем не только слабым Лихтенштейну и Молдове, но и Чехии с Польшей. "Кадре" вообще отгрузил 1+1!

Киношная метаморфоза — некогда самая закрытая страна Европы строит самую мультикультурную сборную, где в раздевалке звучат сразу несколько языков. Силвиньо хорошо говорит на испанском, который знают Узуни, Манай, Балью, а еще на английском, который является родным для Армандо Бройи. На итальянском с Росси могут пообщаться Хюсай, Кумбулла, Асллани, Бериша. Лачи говорит на греческом и французском; Митай — только на греческом.

Корни — да, но в первую очередь их объединила база данных Аларико Росси, а Силвиньо пытается это не растерять.

После своего назначения он перебрался в Тирану вместе со штабом, там работает, смотрит матчи, общается с прессой. Бразилец хочет стать своим; быть в процессе, а не над ним.

И еще у него есть видео на все случаи жизни — игроки говорят, что на этом основывается подготовка к соперникам.

Ну да, Албания не вышла из группы на Евро-2024, но вы видели ту группу? Ко всему перед Евро они проиграли лишь 3 матча из 13, так что пока Силвиньо выполняет хорошую работу.

"Мы побили много рекордов за последние годы. Мы впервые выиграли группу отбора, у нас третья лучшая защита во всей квалификации", - говорит Росси. "Впрочем, это еще не конечная точка. Моя цель — чтобы команда постоянно совершенствовалась".

Еще немного — и страна без футбольной истории и с населением меньшим, чем у Киева, будет признанным середняком. Наука и диаспора вдвоем создают чудо.

И нет, Украина больше не фаворит против Албании. В 2024-м шансы команд как минимум равны.