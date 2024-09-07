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Албанский футбол сквозь годы: от добровольной изоляции и побед в кабинетах до чудо-системы Аларико Росси

Лига наций УЕФА
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Соперники Украины собраны со всего мира

Албанский футбол сквозь годы: от добровольной изоляции и побед в кабинетах до чудо-системы Аларико Росси

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Греция

Слышали историю, как Франко запретил Испании ехать в СССР, и ее выгнали с Евро-1960?
Вот так и Албания "добыла" свою первую крупную победу.

В квалификации к Евро-1964 жребий свел их с греками, которым не давали покоя 99 спорных сел у границы.

Правые тогда руководили в Афинах, и понтов было до небес. Одно время, они даже Кипр завоевать хотели! Ну, а в Тирану просто не приехали, и УЕФА, воспользовавшись прецедентом, влепил им технаря — 0:3.

Уже непосредственно на поле у Албании получилось удивить попозже — в отборе к Евро-1968, где она совершенно героическим образом дома выстояла против ФРГ Нетцера и Оверата (0:0) после гостевого поражения 0:6.

Именно эта осечка и выбила немцев из турнира.

Жаль, что дальше все закончилось — диктатор Энвер Ходжа закрыл страну и запретил международные матчи; даже с СССР и Югославией отношения оборвал, поскольку те недостаточно уважали его кумира Иосифа Сталина.

"Если будет нужно, то мы траву будем есть, но останемся независимыми", - говорил диктатор, на которого никто и не думал нападать.

При этом голод он действительно организовал, а население занял строительством бетонных бункеров, которых даже сейчас осталось по меньшей мере 150 тысяч. Паранойя и власть — страшная смесь.

Лишь в 80-х Ходжа вновь позволил сборной играть, и на радостях красно-черные победили Бельгию 2:0.

Ну, а еще дальше диктатор умер, началась перестройка, которую довершила революция 1990-92 годов. Почти, как у нас — студенческие голодовки, улица, а дальше разруха, безработица и ежедневный вопрос "как выжить?"

Какой там футбол? В 1997-м Албания скатилась аж на 124-е место в рейтинге ФИФА.

Италия

Ясно, люди бежали в поисках лучшей судьбы.

Вообще это началось еще в 70-х, когда Ходжа с катушек слетел, но "официальным" началом массовой албанизации Италии считают 10 марта 1991-го, когда 25700 албанцев силой захватили корабли у себя дома и приказали морякам везти их в Италию.

Первую партию итальянцы оформили как беженцев, а уже вторую такую же депортировали, откуда приехали.

Надо ли говорить, что это ничего не дало?

Уже вскоре переправку людей организовала мафия. С человека брали по 250-500 баксов. Везли сначала на шлюпках в открытое море, а уже там ждали проплаченные корабли. Средние объемы "поставок" - 1-1,5 тысяч в месяц.

Скажете, почему Италия? А потому что она ближе всего — их разделяет только пролив Отранто.

Ну, и еще Апеннины годами были для албанцев символом богатой, "капиталистической" жизни, как для нас Америка. Они смотрели их телевидение, учили итальянский в школах.

Тем временем внутри Албании становилось только хуже. "Элиты" подсадили народ на финансовые пирамиды по типу МММ, и в 97-м пузырь лопнул. Недовольство пытались душить танками.

Сейчас албанцев в Албании где-то 3 млн, а за рубежом — более 10. Так вот это наследие 90-х.

Они расселились в Швейцарии, Германии, скандинавских странах, даже Англии, а уже в 1999-м их еще прибавилось из-за войны в Косово, где тоже проживали "шиптары", как их называют сербы. Талантливое футбольное поколение — Валон Бехрами, Жердан Шакири, Гранит Джака, Адмир Мехмеди. "Нати" с ними очень повезло.

Уже сегодня они бы наверняка играли за сборную предков, ведь войны закончились, а нищета отступила. Мафия все еще тут, но Италия помогла Тиране с реформами, вступлением в НАТО, построила курорты на побережье.

Теперь это классическая балканская страна, где можно вкусно поесть, полюбоваться на горы и озера. Бункеры Ходжи стали изюминкой для путешественников.

Ну, и что за Балканы без футбола? Албания вспомнила о нем, как только немного выбилась в люди — и снова в авангарде был итальянец.

Сербия

Образно говоря, Джанни Де Бьязи принял Албанию с сохой, а отдал с ядерной бомбой.

В 2011-м ему советовали вообще не ехать, ведь криминал и все такое. Вдобавок, результатов не было никаких — 1:6 с Румынией, 0:2 с Беларусью. О большом никто даже не задумывался.

Де Бьязи, однако, приехал.

А тогда поехал — сел в самолет и айда убеждать играть за Албанию таких, как Шакири и Джака — детей беженцев, осевших в Европе и научившихся футболу там.

Ясно, получалось не со всеми — кто-то уже был заигран, кто-то отказывал. Вместе с тем, успехов тоже хватало, ведь менеджер не давил, а достукивался до каждого индивидуально.

"Я был очень близким с ребятами. Я сам видел беду и понимал их трудности. Кто-то нуждался в совете не только относительно спорта, но и личной жизни, поэтому я был им как отец".

К отбору на Евро-2016 Де Бьязи собрал команду, которой у "Горных орлов" никогда не было. Этрит Бериша родился в Косово, вырос в Швеции, а играл за "Лацио". Эльсейд Хюсай - воспитанник школы "Эмполи". Фредерик Весели — уроженец швейцарских Альп, игравший за "Лугано". Мергим Маврай — родился и выступал в Германии. Даже капитан и лидер команды Лорик Цана — тоже Косово, Швейцария, а тогда школа "ПСЖ".

Европа не была готова к новой Албании — уже в 1-м туре отбора они победили Португалию на ее же поле 1:0.

Впрочем, самое эпичное — это был матч против Сербии, где ненависти было слишком много для хорошего футбола.

В Белграде в октябре 2014-го сербы скандировали "Убей шиптара!" и жгли файеры, когда в ответ над полем появился дрон с флагом "Великой Албании" - это такая утопия а-ля Украина до Зеленого клина. Можете представить реакцию?

Файеры немедленно полетели на поле, албанцы убежали в раздевалки и несмотря на уговоры отказались продолжить игру, за что УЕФА сначала дал им техническое поражение, но и с сербов снял три очка за провал по безопасности.

Справедливо, не так ли? Но обе стороны так не считали, синхронно подали апелляции в CAS, а уже там присудили техническую победу Албании.

"Лично для меня это был матч как матч, но я видел, что мои игроки очень напряжены. Некоторые говорили мне, что потеряли родственников на войне против сербов. Им было трудно играть в том месте", - оправдывался Де Бьязи, вот только началась возня с дрона, а кто его запустил?

Уже в ответном поединке Сербия победила 2:0, и когда Албания таки вышла на Евро-2016, вердикт CAS вспоминали не раз.

Не в Тиране, конечно — там полным ходом шли празднования. Де Бьязи даже албанское гражданство дали, и он его принял.

При том Джанни был скорее педагогом, чем сильным тренером. Он не впечатлил на Евро и в 2017-м покинул пост, однако итальянский вектор албанцы сохранили. Преемником Де Бьязи стал Кристиан Пануччи, а еще потом пришел Эдоардо Рея.

Весь мир

Ну, и Аларико Росси тоже там был — приехал с Пануччи, а рулит албанским футболом до сих пор.

Знакомьтесь! Это не тренер, но руководитель отдела анализа и скаутинга албанской команды. Если Де Бьязи работал с мигрантами "по наводке", то Росси сделал это наукой. В его базе более 800 игроков, 30 чемпионатов, и этот список постоянно пополняется новыми потомками албанцев, которые засветились даже в Индии, США или ОАЭ.

"Мы разработали и разработали алгоритм, адаптированный к нашим потребностям, что позволяет нам получать объективные оценки производительности каждого игрока. Этот алгоритм учитывает многие аспекты, среди которых и лига. Одно дело играть в Норвегии, другое в Голландии, еще третье в MLS. Это необходимое условие для того, чтобы мы двигались вперед", - говорит аналитик.

Албания небогата, и здесь речь не идет о каких-то суперкомпьютерах — лишь математическая формула и скауты, которым Росси доверяет и чьи отчеты получает ежедневно, даже на Рождество.

Аларико жалуется, мол, знаете как тяжело итальянцу работать по праздникам? Хотя, конечно, результат его вдохновляет.

Из последнего — Росси вырвал для Албании уроженца Афин Марио Митая, которого очень хотела Греция. Также он убедил Ардиана Исмаили, родившегося в Косово и уже игравшего за тамошнюю молодежку.

Ну, а больше всего гордится шеф-скаут Ясиром Асани — 29-летним уроженцем Скопье, выступающим в Корее, но ставшим важнейшим звеном сборной с тех пор, как ее возглавил в 2023-ем бразилец Силвиньо.

"Дело в тактике. Тренер хотел вингеров, а у нас никого не было на правый фланг атаки".

Росси открыл свою базу и в ней откопал Асани, который молодым становился MVP чемпионата Албании, вот только здесь это не котируют. Слишком много договорных матчей; вы же помните, как их гегемона "Скендербеу" отстранили от еврокубков на 10 лет?

И что имеем сейчас? Асани приехал и уже забил 4 гола. Причем не только слабым Лихтенштейну и Молдове, но и Чехии с Польшей. "Кадре" вообще отгрузил 1+1!

Киношная метаморфоза — некогда самая закрытая страна Европы строит самую мультикультурную сборную, где в раздевалке звучат сразу несколько языков. Силвиньо хорошо говорит на испанском, который знают Узуни, Манай, Балью, а еще на английском, который является родным для Армандо Бройи. На итальянском с Росси могут пообщаться Хюсай, Кумбулла, Асллани, Бериша. Лачи говорит на греческом и французском; Митай — только на греческом.

Корни — да, но в первую очередь их объединила база данных Аларико Росси, а Силвиньо пытается это не растерять.

После своего назначения он перебрался в Тирану вместе со штабом, там работает, смотрит матчи, общается с прессой. Бразилец хочет стать своим; быть в процессе, а не над ним.

И еще у него есть видео на все случаи жизни — игроки говорят, что на этом основывается подготовка к соперникам.

Ну да, Албания не вышла из группы на Евро-2024, но вы видели ту группу? Ко всему перед Евро они проиграли лишь 3 матча из 13, так что пока Силвиньо выполняет хорошую работу.

"Мы побили много рекордов за последние годы. Мы впервые выиграли группу отбора, у нас третья лучшая защита во всей квалификации", - говорит Росси. "Впрочем, это еще не конечная точка. Моя цель — чтобы команда постоянно совершенствовалась".

Еще немного — и страна без футбольной истории и с населением меньшим, чем у Киева, будет признанным середняком. Наука и диаспора вдвоем создают чудо.

И нет, Украина больше не фаворит против Албании. В 2024-м шансы команд как минимум равны.

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