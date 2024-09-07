  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Португалия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Португалия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Продолжит ли команда Мартинеса свой успешный старт?

Португалия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После победы над сборной Хорватии в первом туре подопечные Роберто Мартинеса выглядят очевидными фаворитами и в матче против "Тартановой армии", тем более будут играть они у себя дома. Это отличный шанс закрепить свои позиции в группе и даже выйти на первое место, хотя в этом вопросе не все зависит только от них.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Португалия — Шотландия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Португалия – Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 08.09.24
yellow-arrow
Соперники Украины по группе. Грузия - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Команда Петракова – фаворит. Армения - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Португалия Шотландия Стив Кларк Роберто Мартинес Лига Наций Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости