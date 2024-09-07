Португалия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

После победы над сборной Хорватии в первом туре подопечные Роберто Мартинеса выглядят очевидными фаворитами и в матче против "Тартановой армии", тем более будут играть они у себя дома. Это отличный шанс закрепить свои позиции в группе и даже выйти на первое место, хотя в этом вопросе не все зависит только от них.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

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