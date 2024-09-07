Португалия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Продолжит ли команда Мартинеса свой успешный старт?
Getty Images / Global Images Ukraine
После победы над сборной Хорватии в первом туре подопечные Роберто Мартинеса выглядят очевидными фаворитами и в матче против "Тартановой армии", тем более будут играть они у себя дома. Это отличный шанс закрепить свои позиции в группе и даже выйти на первое место, хотя в этом вопросе не все зависит только от них.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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