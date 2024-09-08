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Португалия – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Готовимся к 901-му голу от Криштиану Роналду?

Португалия – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче первого тура группового этапа Лиги Наций многолетний лидер и ветеран сборной Португалии Криштиану Роналду оформил свой 900-й гол в профессиональной карьере. Кажется, он не собирается останавливаться и, вполне возможно, уже в этом матче он продолжит улучшать свой результат.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.


Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

8 сентября. 21:45. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча Португалия — Шотландия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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