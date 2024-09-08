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Португалия – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Готовимся к 901-му голу от Криштиану Роналду?
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче первого тура группового этапа Лиги Наций многолетний лидер и ветеран сборной Португалии Криштиану Роналду оформил свой 900-й гол в профессиональной карьере. Кажется, он не собирается останавливаться и, вполне возможно, уже в этом матче он продолжит улучшать свой результат.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур
8 сентября. 21:45. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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