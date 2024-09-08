Португалия – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В матче первого тура группового этапа Лиги Наций многолетний лидер и ветеран сборной Португалии Криштиану Роналду оформил свой 900-й гол в профессиональной карьере. Кажется, он не собирается останавливаться и, вполне возможно, уже в этом матче он продолжит улучшать свой результат.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

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Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

8 сентября. 21:45. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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