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Спаллетти прокомментировал травму Калафьори в матче против Франции

Лига наций УЕФА

Новичок Арсенала не смог доиграть встречу

Спаллетти прокомментировал травму Калафьори в матче против Франции

Фото - Getty Images

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На 70-й минуте поединка 1-го тура Дивизиона А Лига наций защитник "скуадры адзурры" Риккардо Калафьори получил повреждение.

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Футболисту понадобилась помощь врачей. Казалось, что травма может оказаться серьезной, поскольку было заметно, какую боль испытывает спортсмен. Впрочем, со временем наставник итальянцев Лучано Спаллетти сообщил хорошие новости.

"Нам нужно оценить состояние Риккардо, но благодаря нашему медицинскому персоналу есть шанс вернуть его в состав уже на ближайший матч", – заявил специалист.

В понедельник "скуадра адзурра" будет принимать дома Израиль.

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Лучано Спаллетти Национальная сборная Италии Риккардо Калафиори
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Источник:
Мetro
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
07.09.2024 в 04:25
Напевно у захисника збірної Італії справжнє прізвище Калафіорі, а не Калафьорі, якщо він не виходець з Франції (їх африканських колоній), Аргентини чи не дай Бог Ватікану чи Сан-Маріно!
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.09.2024 в 04:25
Напевно у захисника збірної Італії справжнє прізвище Калафіорі, а не Калафьорі, якщо він не виходець з Франції (їх африканських колоній), Аргентини чи не дай Бог Ватікану чи Сан-Маріно!
Ответить
0
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