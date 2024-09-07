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Спаллетти прокомментировал травму Калафьори в матче против Франции
Новичок Арсенала не смог доиграть встречу
Фото - Getty Images
На 70-й минуте поединка 1-го тура Дивизиона А Лига наций защитник "скуадры адзурры" Риккардо Калафьори получил повреждение.
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Футболисту понадобилась помощь врачей. Казалось, что травма может оказаться серьезной, поскольку было заметно, какую боль испытывает спортсмен. Впрочем, со временем наставник итальянцев Лучано Спаллетти сообщил хорошие новости.
"Нам нужно оценить состояние Риккардо, но благодаря нашему медицинскому персоналу есть шанс вернуть его в состав уже на ближайший матч", – заявил специалист.
В понедельник "скуадра адзурра" будет принимать дома Израиль.
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