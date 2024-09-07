Дешам – о поражении Франции от Италии: Не хватало сил на защиту

Вчера состоялся матч первого тура Лиги наций - Франция – Италия. Сборная Франции уступила "скуадри адзурри" со счетом 3:1.

Главный тренер "Ле Блё" Дидье Дешам прокомментировал поражение Франции:

"Мы очень хорошо начали матч, делали хорошие вещи, но были не в состоянии поддерживать уровень на протяжении всей игры. Соперник наказал нас за наши ошибки. Мы достаточно умелые для того, чтобы делать что-то хорошее с мячом. Мы встречались с хорошо организованной сборной Италии, и она наказывала нас за свободные зоны. Я всегда был и остаюсь ответственным за происходящее.

Во втором тайме мы проиграли слишком много единоборств. Мы сами давали сопернику необходимые инструменты. Сложно держать соперника под прессингом на протяжении 90 минут. У нас не было ресурсов для этого. Мы играли в открытый футбол, но не хватало сил на защиту".