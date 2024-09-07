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Дешам – о поражении Франции от Италии: Не хватало сил на защиту
Проиграли 3:1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч первого тура Лиги наций - Франция – Италия. Сборная Франции уступила "скуадри адзурри" со счетом 3:1.
Главный тренер "Ле Блё" Дидье Дешам прокомментировал поражение Франции:
"Мы очень хорошо начали матч, делали хорошие вещи, но были не в состоянии поддерживать уровень на протяжении всей игры. Соперник наказал нас за наши ошибки. Мы достаточно умелые для того, чтобы делать что-то хорошее с мячом. Мы встречались с хорошо организованной сборной Италии, и она наказывала нас за свободные зоны. Я всегда был и остаюсь ответственным за происходящее.
Во втором тайме мы проиграли слишком много единоборств. Мы сами давали сопернику необходимые инструменты. Сложно держать соперника под прессингом на протяжении 90 минут. У нас не было ресурсов для этого. Мы играли в открытый футбол, но не хватало сил на защиту".
Напомним, во втором туре сборная Франции сыграет против сборной Бельгии.
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