Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня сборная Украины стартует в Лиге наций-2024/25
Начинается новый этап
Daily Mail
В субботу, седьмого сентября 2024-го года, сборная Украины начнет новый цикл в своем развитии. В этот день "сине-желтая" команда начнет борьбу в Лиге наций-2024/25.
Это Дивизион В, где вместе с украинцами в группе сыграют сборные Албании, Чехии и Грузии. Именно с первыми команда Сергея Реброва начнет свой путь, матч состоится седьмого сентября в 21:45.
Победитель нашей группы повысится в Дивизион А. Второе место турнирной таблицы будет иметь шанс повыситься в классе через плей-офф. Четвертое место опустится в Дивизион С. Третьему месту придется защищать свое право остаться в Дивизионе В в матчах плей-офф.
Также Лига наций – это дополнительная возможность отобраться на чемпионат мира - 2026. Четыре лучших победителя групп Лиги наций (по общему рейтингу Лиги наций) среди тех, которые не займут одно из первых двух мест в своей квалификационной группе, выйдут в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Популярное сейчас
- Мяч на 13-й секунде не помог. Франция — Италия 1:3. Видео голов и обзор матча
- Поворознюк: Если Ингульцу не дадут сыграть с Черноморцем на новом стадионе - я сниму команду с соревнований
- Отбор на ЧЕ-2025. Украина U-21 – Сербия U-21 2:1. Седьмая подряд победа
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом