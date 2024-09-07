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Сегодня сборная Украины стартует в Лиге наций-2024/25

Лига наций УЕФА

Начинается новый этап

Сегодня сборная Украины стартует в Лиге наций-2024/25

Daily Mail

Новина українською

В субботу, седьмого сентября 2024-го года, сборная Украины начнет новый цикл в своем развитии. В этот день "сине-желтая" команда начнет борьбу в Лиге наций-2024/25.

Это Дивизион В, где вместе с украинцами в группе сыграют сборные Албании, Чехии и Грузии. Именно с первыми команда Сергея Реброва начнет свой путь, матч состоится седьмого сентября в 21:45.

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Победитель нашей группы повысится в Дивизион А. Второе место турнирной таблицы будет иметь шанс повыситься в классе через плей-офф. Четвертое место опустится в Дивизион С. Третьему месту придется защищать свое право остаться в Дивизионе В в матчах плей-офф.

Также Лига наций – это дополнительная возможность отобраться на чемпионат мира - 2026. Четыре лучших победителя групп Лиги наций (по общему рейтингу Лиги наций) среди тех, которые не займут одно из первых двух мест в своей квалификационной группе, выйдут в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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