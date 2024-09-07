Доннарумма не успел надеть перчатки как следует и пропустил на 14-ой секунде

В пятницу в матче Лиги Наций сборная Италии в Париже переиграла сборную Франции со счетом 3:1. Победа была достигнута, несмотря на пропущенный мяч уже на 14-ой секунде, рекордно быстрый в истории "Скуадры Адзурры". Причем пропущенный состоялся при курьезных обстоятельствах. Дело в том, что вратарь и капитан итальянцев Джанлуиджи Доннарумма после официальных церемоний капитанов не успел надеть вратарские перчатки как следует.

"Я еще не был готов. Я не надел мои перчатки. Потому я начал кричать арбитру, чтобы подождали меня и проверили, что я готов, что арбитры обычно делают", - заявил Доннарумма RAI Sport. Его слова передает Football Italia. "Тогда мы владели мячом, так что мы не были достаточно умны, чтобы подождать несколько секунд".

В целом о матче голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" заявил: "Мы хорошо отреагировали и в итоге отыграли отлично. Пропускать такой гол было тяжело, но мы сохраняли свои головы в игре, оставались спокойными и сконцентрированными, делали то, что наигрывали на тренировках, и все это было фундаментально важным для победы в матче".

"Мы проанализировали наше выступление на Евро. Тренер хорошо понял, что пошло не так и как мы можем избежать тех ошибок. Теперь мы играем по тактической схеме 3-5-2, по которой почти все привыкли играть. Это было великолепное выступление в обороне, и я чувствовал себя очень защищенным. Я видел наших форвардов помогающими в обороне, и это вызывало у меня улыбки. Я видел объединенную Италию, жаждущую вернуться на правильный путь и победить".

"Я ожидал победу над Францией, потому что видел наше правильное отношение к делу на тренировках, иную атмосферу, единство, с улыбкой, страстью и желанием тяжело работать. Старые улыбки вернулись, и видеть это было замечательно".

На вопрос о бурном праздновании прерванного защитником Джованни Ди Лоренцо паса соперника Доннарумма ответил: "У нас есть такой симбиоз, мы хорошо работаем вместе, и я хочу праздновать любой отбор и перехват".

Следующий матч Италия проведет девятого сентября дома против сборной Израиля.