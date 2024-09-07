Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Петракова – фаворит. Армения - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Армения - Латвия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.09.24 ⋊ Лига Наций UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В дивизионе С Лиги наций не слишком много интересных вывесок для украинского болельщика. Но матч Армения - Латвия – одна из таких, ведь новый старт берет команда Александра Петракова. Армения – фаворит, поэтому осечку украинскому тренеру могут не простить.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч Лиги наций состоится в субботу, седьмого сентября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
Лига наций-2024/25. Первый тур
Армения 19:00 Латвия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Вірменія - ЛатвіяСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина - Албания: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Мяч на 13-й секунде не помог. Франция — Италия 1:3. Видео голов и обзор матча
- УАФ: На Ингулец Арене был обнаружен ряд недостатков, Ассоциация не получила акт соответствия нормам
- ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн