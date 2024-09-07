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Команда Петракова – фаворит. Армения - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Армения - Латвия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.09.24 ⋊ Лига Наций UA-Футбол

Команда Петракова – фаворит. Армения - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В дивизионе С Лиги наций не слишком много интересных вывесок для украинского болельщика. Но матч Армения - Латвия – одна из таких, ведь новый старт берет команда Александра Петракова. Армения – фаворит, поэтому осечку украинскому тренеру могут не простить.

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Матч Лиги наций состоится в субботу, седьмого сентября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига наций-2024/25. Первый тур

Армения 19:00 Латвия

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Вірменія - Латвія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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