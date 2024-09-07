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Тренер сборной Германии: В идеале, то, как мы играем, должно привести к положительному результату

Лига наций УЕФА
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Рассказал, что ожидает от игры

Тренер сборной Германии: В идеале, то, как мы играем, должно привести к положительному результату

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своим мнением относительно игры первого раунда Лиги наций между сборными Германии и Венгрии, которая состоится сегодня, 7 сентября, в 21:45.

"В идеале, то, как мы играем, должно привести к положительному результату. Первая игра после Евро очень важна, чтобы поддержать наш импульс и для болельщиков. Мы сознательно не делали ничего кардинально нового, ведь игроки только что прошли предсезонную подготовку и их головы уже переполнены новыми идеями. У нас было очень мало времени для совместных тренировок, поэтому важно закрепить то, что мы делали раньше. Я хочу видеть такое же пристрастие к победе в играх", — сказал Нагельсманн.

Напомним, на Чемпионате Европы 2024 сборная Германии дошла до 1/4 финала, где проиграла будущим победителям турнира испанцам со счетом 2:1.

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Источник:
DFB
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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