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Соперники Украины по группе. Грузия - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Грузия - Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.09.24 ⋊ Лига Наций UA-Футбол

Соперники Украины по группе. Грузия - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матч между двумя участниками Евро-2024. Но нас больше интересует то, что Грузия и Чехия – это соперники Украины в группе Лиги наций-2024/25 в Дивизионе В. С чехами, в частности, "сине-желтые" сыграют уже через несколько дней.

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Матч между грузинами и чехами состоится седьмого сентября в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Лига наций-2024/25. Дивизион В

Грузия - Чехия

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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