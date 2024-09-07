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Германия - Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Начало в 21:45

Германия - Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Германия примет 7 сентября Венгрию в первом туре Лиги наций. Сборная Германии на домашнем Чемпионате Европы дошла до 1/4 финала и уступила "красной фурии" в экстра-таймах, сойдя очень рано с дистанции. Тем временем их соперники, сборная Венгрии, не смогли пробиться в плей-офф Евро.

В четырех последних матчах Венгрия потерпела лишь одно поражение от Германии. В девяти последних матчах Германия не проигрывала — шесть побед и три ничьих.

Матч начнется в 21.45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига наций 2024/25. Группа С

Германия – Венгрия

Видеотрансляция — MEGOGO Футбол 2

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