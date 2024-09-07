Греция - Финляндия. Дивитсия онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Эти команды представляют Дивизион В. В их группе есть сборная Англии, поэтому терять очки с "равными" себе нельзя.

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Матч состоится в субботу, 7-го сентября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига наций-2024/25. Дивизион В

Греция - Финляндия

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4