Рыбаки не удержали домашнюю победу. Фарерские острова – Северная Македония 1:1. Обзор матча и видео голов

"Красно-сине-белые" могли начать выступление в Дивизионе С с трех очков, но не сохранили ворота сухими. Соперники провели посредственный первый тайм, обменявшись по одному удару в створ.

После перерыва оба коллектива начали действовать более активно. Как результат – 18 попыток пробить по воротам на двоих. Гости увеличили преимущество во владении (с 62 до 70%), а хозяева пытались снова выйти вперед, пропустив на старте второй половины встречи. "Львы" нарушили правила всего пять раз.

10 сентября "рыбаки" посетят Латвию, а "рыси" будут принимать Армению.

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Смотрите обзор матча 1-го тура Дивизиона С Лиги наций 2024/25

Торсхавн. Стадион "Торсволлур"

Фарерские острова – Северная Македония 1:1

Голы: Давидсен, 9 (п) – Барди, 49 (п)