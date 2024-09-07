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Швейцария — Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Швейцария — Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.09.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavi Bonilla/DeFodi Images
Фавориты 4-й группы элитного дивизиона Лиги наций встретятся между собой после неожиданных осечек в 1-м туре.
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Испания три дня назад сыграла 0:0 на поле Сербии в матче, который тренер "Фурии" Луис де ла Фуэнте назвал "полутоварищеским". Швейцария, в свою очередь, и подавно проиграла в Копенгагене (0:2).
Вряд ли речь идет о кризисе, ведь на Евро обе сборные выглядели здорово. Прежде всего, конечно, чемпион — Испания, но и Швейцария запомнилась бесстрашием и красивыми голами даже с грандами.
Вне сомнений, не испугаются "Нати" и "Фурию", которую уже били в 2022 году. Но хватит ли одной смелости против класса их соперника — это мы узнаем в воскресенье, 8 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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