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Лига Наций. Англия по-змеиному одолевает Ирландию, а Греция не почувствовала финнов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Безальтернативные победы фаворитов этой группы

Лига Наций. Англия по-змеиному одолевает Ирландию, а Греция не почувствовала финнов

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Поговорим о двух матчах в рамках группы 2 в дивизионе В Лиги Наций. Здесь есть один очевидный фаворит в лице сборной Англии, которая успела обыграть Ирландию, а также Греция с Финляндией, которые начали свою игру на несколько часов позже. Обо всем по порядку, сначала о матче главных фаворитов.

Этот матч был особенным по многим причинам. Во-первых, противостояние Англии и Ирландии — это всегда очень принципиально и горячо, во-вторых, это был первый матч для Ли Карсли у руля сборной "трех львов", а в-третьих, в стартовом составе англичан оказалось сразу двое игроков, которые выступали за молодежные сборные Ирландии, но в итоге выбрали выступления за другую сборную. И это мы еще не вспоминаем о том, что сам Ли Карсли всю карьеру выступал именно за ирландцев.

Интриг хватало, особенно было интересно взглянуть на то, как будет выглядеть обновленная сборная Англии после Гарета Саутгейта. И знаете, она выглядит прекрасно. Среди сюрпризов в стартовом составе стоит отметить Джека Грилиша, который появился не на классической для себя позиций на левом фланге атаки, а скорее в центре поля, где он из глубины получал мяч и тянул его в атаку. Это интересный ход, который заставил вспомнить Грилиша, который еще выступал за "Астон Виллу".

Лига Наций. Англия по-змеиному одолевает Ирландию, а Греция не почувствовала финнов - изображение 1

Конечно, болельщики сборной Ирландии не были очень рады возвращению в Дублин Райса и Грилиша и называли их настоящими змеями-предателями. По иронии судьбы, именно они стали авторами забитых голов сегодня. Вообще англичане взялись за дело с самого начала и в моменте, когда Кейн не очень удачно пробил после прострела от Букайо Сака, вторым темпом под удар набежал Деклан, который пробил точно в девятку ворот Келлехера. Быстрый старт, быстрый гол и в дальнейшем очень уверенная игра с полным контролем подопечных Ли Карсли.

За весь первый тайм мы практически не увидели опасности у ворот Пикфорда, зато гости давили на ворота соперника очень плотно. В очень красивой атаке с изящной комбинацией от Райса и Сака, по итогам которой они вывели на ударную позицию Джека Грилиша, Англия забила и второй гол, который выглядел максимально логично. Точный удар от вингера "Манчестер Сити" получился не менее красивым, чем комбинация перед ним.

Лига Наций. Англия по-змеиному одолевает Ирландию, а Греция не почувствовала финнов - изображение 2

Уже во втором тайме Англия начала играть по счету, высокий прессинг выключился, отход назад, от чего Ирландия начала понемногу оживать, чего только стоит удар от Чидози Огбене, а затем и от Джейсона Моламби. Все мимо ворот, но все достаточно близко и подобное точно не могло нравиться болельщикам сборной Англии. Да, их любимая команда отошла чуть ниже и начала играть осторожнее, но пространство, которое оставалось для атакующих игроков Ирландии, не могло не волновать.

Впрочем этот импульс был скоротечным. После 60-й минуты гости вернули игру под свой контроль и до конца даже могли еще забить несколько раз, впрочем Келлехер не позволил залететь в свои ворота третьему голу. Вот такая спокойная, взвешенная, стильная и интригующая победа Англии. Интересно, как будет развиваться эта команда при Карсли.

Лига Наций. Лига В. Группа 2. 1-й тур

Стадион: "Авива Стэдиум" (Дублин)

Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Ирландия — Англия 0:2

Голы: Райс (11), Грилиш (26)

Ирландия: Келлехер — Коулман (О'Брайен, 58), Коллинз, О'Ши, Брэйди (Фергюсон, 82) — Доэрти (Найт, 58), Моламби, Смоллбоун (Браун, 75), Смодич — Огбене, Ида (Макетир, 76)

Англия: Пикфорд — Александер-Арнолд, Магуайр (Стоунз, 85), Гейи, Колвилл — Мейну (Гомес, 78), Райс, Грилиш (Гиббз-Уайт, 77) — Сака, Кейн (Боуэн, 85), Гордон (Эзе, 78)

Предупреждения: Смодич (45), Моламби (64), Брэйди (68), О'Брайен (77) — Мейну (14)

Относительно противостояния между Грецией и Финляндией много слов не подберешь, ведь эллины и без того были главными фаворитами накануне, они просто подтвердили свой статус очень уверенной игрой, фактически не оставив шансов подопечным Маркку Канервы.

Команда Ивана Йовановича с первых минут завладела инициативой и в принципе эту инициативу не отпускала до финального свистка. В первом тайме они добыли себе комфортное преимущество в два гола, а во второй половине, когда можно было сделать несколько замен и начать играть чуть осторожнее, оформили и третий гол в ворота Лукаша Градецки.

Великолепный перформанс как командный, так и индивидуальный в исполнении отдельных исполнителей, в частности Йоаннидиса и Бакасетаса. Благодаря тому, что они победили с лучшей разницей, чем англичане, именно греки возглавляют свою группу после первого тура.

Лига Наций. Лига В. Группа 2. 1-й тур

Стадион: "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария)

Греция — Финляндия 3:0

Голы: Йоаннидис (23, 76), Каллман (автогол, 37)

Греция: Влаходимос — Рота, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас — Манталос (Сиопис, 67), Бухалакис (Зафейрис, 67) — Хацииованнис (Константелиас, 58), Бакасетас (Павлидис, 88), Пелкас — Йоаннидис (Вагианнидис, 89)

Финляндия: Градецки — Столь, Хосконен, Иванов, Гальвес - Пельтола, Шуллер — Антман (Кескинен, 63), Камара (Валта, 88), Лод (Йенсен, 66) — Каллман (Похьянпало, 63)

Предупреждения: Кулиеракис (51), Константелиас (67), Зафейрис (90+3) — Каллман (25)

Лига Наций. Англия по-змеиному одолевает Ирландию, а Греция не почувствовала финнов - изображение 3
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