Лига Наций. Ирландия – Англия 0:2. Змеиная победа сборной трех львов

Этот матч был особенным по многим причинам. Во-первых, противостояние Англии и Ирландии — это всегда очень принципиально и горячо, во-вторых, это был первый матч для Ли Карсли у руля сборной "трех львов", а в-третьих, в стартовом составе англичан оказалось сразу двое игроков, которые выступали за молодежные сборные Ирландии, но в итоге выбрали выступления за другую сборную. И это мы еще не вспоминаем о том, что сам Ли Карсли всю карьеру выступал именно за ирландцев.

Интриг хватало, особенно было интересно взглянуть на то, как будет выглядеть обновленная сборная Англии после Гарета Саутгейта. И знаете, она выглядит прекрасно. Среди сюрпризов в стартовом составе стоит отметить Джека Грилиша, который появился не на классической для себя позиций на левом фланге атаки, а скорее в центре поля, где он из глубины получал мяч и тянул его в атаку. Это интересный ход, который заставил вспомнить Грилиша, который еще выступал за "Астон Виллу".

Конечно, болельщики сборной Ирландии не были очень рады возвращению в Дублин Райса и Грилиша и называли их настоящими змеями-предателями. По иронии судьбы, именно они стали авторами забитых голов сегодня. Вообще англичане взялись за дело с самого начала и в моменте, когда Кейн не очень удачно пробил после прострела от Букайо Сака, вторым темпом под удар набежал Деклан, который пробил точно в девятку ворот Келлехера. Быстрый старт, быстрый гол и в дальнейшем очень уверенная игра с полным контролем подопечных Ли Карсли.

За весь первый тайм мы практически не увидели опасности у ворот Пикфорда, зато гости давили на ворота соперника очень плотно. В очень красивой атаке с изящной комбинацией от Райса и Сака, по итогам которой они вывели на ударную позицию Джека Грилиша, Англия забила и второй гол, который выглядел максимально логично. Точный удар от вингера "Манчестер Сити" получился не менее красивым, чем комбинация перед ним.

Уже во втором тайме Англия начала играть по счету, высокий прессинг выключился, отход назад, от чего Ирландия начала понемногу оживать, чего только стоит удар от Чидози Огбене, а затем и от Джейсона Моламби. Все мимо ворот, но все достаточно близко и подобное точно не могло нравиться болельщикам сборной Англии. Да, их любимая команда отошла чуть ниже и начала играть осторожнее, но пространство, которое оставалось для атакующих игроков Ирландии, не могло не волновать.

Впрочем этот импульс был скоротечным. После 60-й минуты гости вернули игру под свой контроль и до конца даже могли еще забить несколько раз, впрочем Келлехер не позволил залететь в свои ворота третьему голу. Вот такая спокойная, взвешенная, стильная и интригующая победа Англии. Интересно, как будет развиваться эта команда при Карсли.

Лига Наций. Лига В. Группа 2. 1-й тур

Стадион: "Авива Стэдиум" (Дублин)

Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Ирландия — Англия 0:2

Голы: Райс (11), Грилиш (26)

Ирландия: Келлехер — Коулман (О'Брайен, 58), Коллинз, О'Ши, Брэйди (Фергюсон, 82) — Доэрти (Найт, 58), Моламби, Смоллбоун (Браун, 75), Смодич — Огбене, Ида (Макетир, 76)

Англия: Пикфорд — Александер-Арнолд, Магуайр (Стоунз, 85), Гейи, Колвилл — Мейну (Гомес, 78), Райс, Грилиш (Гиббз-Уайт, 77) — Сака, Кейн (Боуэн, 85), Гордон (Эзе, 78)

Предупреждения: Смодич (45), Моламби (64), Брэйди (68), О'Брайен (77) — Мейну (14)