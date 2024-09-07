ЛН. Германия забила пять голов Венгрии, Нидерланды - столько же в ворота Боснии и Герцеговины

Лига Наций. A3. 1-й тур

7 сентября. Дюссердольф. "Меркур Шпиль-Арена"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Германия - Венгрия 5:0

Голы: Фюллькруг 27, Мусиала 60, Вирц 66, Павлович 77, Хаверц 81

Германия: Тер Штеген — Киммих, Та, Шлоттербек (Кох 69), Раум (Хенрикс 69) — Андрих (Штиллер 82), Гросс (Павлович 61) — Мусиала, Хаверц, Вирц — Фюллькруг (Байер 61)

Венгрия: Гулачи — Балог, Орбан, Дардаи — Него (Болла 46), Шафер, А. Надь (Никичер 82), Керкеш (Ж. Надь 67) — Р. Салаи (Чобот 75), Собослаи — Варга (Адам 67)

Предупреждения: Него 9

Открыть счёт немцы могли уже в начале матча: гостей спас Собослаи, который вынес мяч с ленточки после удара головой Та.

Далее Венгрии удалось на какое-то время выровнять игру, но все усилия подопечных Росси перечеркнул забитый мяч Фюллькруга на 28-й минуте после шикарной комбинации с участием Виртца, Раума и Мусиалы. Однозначно будет претендовать на звание лучшего гола тура.

До конца первого тайма Германия могла отличиться ещё раз, но после удара головой Хаверца мяч попал в перекладину.

На 57-й минуте венграм не хватило совсем немного, чтобы сравнять счёт. Саллаи отдал на Болла, тот максимально сблизился с тер Штегеном, но в последний момент пробить ему помешал Андрих.

И уже за мгновение "Бундестим" наказала за расточительство. Вирц отправил в забег Мусиалу, тот успешно расправился с защитниками гостей, и отправил мяч в нижний угол.

Вскоре эта связка вновь сработала. Правда, со сменой ролей - ассистентом выступил Мусиала, голеадором - Вирц.

Ну а далее Венгрия уже откровенно посыпалась. Cперва ворота Гулачи распечатал дебютант сборной Германии Павлович, а через несколько минут после двух попаданий в каркас всё же удалось отличиться с пенальти Хаверцу.





Месть за отобранные 5 очков в прошлом розыгрыше Лиги Наций немцам явно удалась. Да и в целом коллектив Нагельсманна смотрится более чем уверенно после ухода с команды ряда именитых ветеранов.

Лига Наций. A3. 1-й тур

7 сентября. Эйндховен. "Филлипс"

Арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2

Голы: Зиркзе 13, Рейндерс 45+2, Гакпо 56 , Вегхорст 88, Симонс 90+2 - Демирович 27, Джеко 73

Нидерланды: Вербругген — Дюмфрис (Геертрейда 67), де Лигт, Ван Дейк, Аке (Ю. Тимбер 67) — Схаутен (К. Тимбер 83), Рейндерс, Гравенберх — Гакпо (Мален 67), Симонс, Зиркзе (Вегхорст 74)

Босния и Герцеговина: Василь — Баришич, Катич, Тахирович (Крунич 46), Муякич (Бурнич 68) — Газибегович, Гигович (Шарич 68), Дедич — Хусейнбашич (Байрактаревич 68), Демирович (Табакович 83), Джеко

Предупреждения: Демирович 76, Газибегович 86

Второй поединок выдался в группе выдался ещё более результативным. Причём, с тем же количеством голов от хозяев.

Несмотря на владение подавляющим преимуществом на протяжении всей встречи, до самой концовки Нидерланды вели по счёту минимально. До разгромного счёт довели уже на последних минутах Вегхорст и Симонс.



