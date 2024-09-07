Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Армения уверенно разобралась с Латвией
Шансов у гостей почти не было
Фото: Латвія
Сборная Армении разгромила Латвию в 1-м туре Лиги наций (Группа С). Команда Александра Петракова много владела мячом, в разы больше соперника создала моментов, и в итоге действительно победила.
В другом матче этой группы Северная Македония и Фарерские острова сильнейшего не выявили (1:1). Таким образом, армяне возглавили квартет.
Лига наций, 1-й тур
07.09.2024. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна (Ереван)
Армения - Латвия 4:1
Голы: Бичахчян 6, Дубра (аг) 35, Селарраян 48, Сперцян 86 - Арутюнян (аг) 9
Популярное сейчас
- "Коррективы в календарь вноситься не будут". В УПЛ рассказали о плане действий в случае снятия Ингульца с соревнований
- Официальная заявка сборной Украины на матч против Албании. Без Довбика и без еще одной звезды
- Михаил Мудрик не сыграет против Албании. Известна причина отсутствия вингера
- Александр Севидов: Все понимают, что Сидорчук не будет играть за сборную, но его вызвали
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом