  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига наций. Армения уверенно разобралась с Латвией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Армения уверенно разобралась с Латвией

Лига наций УЕФА

Шансов у гостей почти не было

Лига наций. Армения уверенно разобралась с Латвией

Фото: Латвія

Новина українською

Сборная Армении разгромила Латвию в 1-м туре Лиги наций (Группа С). Команда Александра Петракова много владела мячом, в разы больше соперника создала моментов, и в итоге действительно победила.

В другом матче этой группы Северная Македония и Фарерские острова сильнейшего не выявили (1:1). Таким образом, армяне возглавили квартет.

Лига наций, 1-й тур

07.09.2024. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

Армения - Латвия 4:1

Голы: Бичахчян 6, Дубра (аг) 35, Селарраян 48, Сперцян 86 - Арутюнян (аг) 9

По теме
yellow-arrow
Кварацхелия и компания собираются в Дивизион А? Грузия – Чехия 4:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)
yellow-arrow
Лига наций. Молдова справилась с Мальтой в матче с украинским арбитром
yellow-arrow
Лига Наций. Ирландия – Англия 0:2. Змеиная победа сборной трех львов
Армения Латвия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости