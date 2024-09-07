Лига наций. Армения уверенно разобралась с Латвией

Сборная Армении разгромила Латвию в 1-м туре Лиги наций (Группа С). Команда Александра Петракова много владела мячом, в разы больше соперника создала моментов, и в итоге действительно победила.

В другом матче этой группы Северная Македония и Фарерские острова сильнейшего не выявили (1:1). Таким образом, армяне возглавили квартет.

Лига наций, 1-й тур

07.09.2024. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

Армения - Латвия 4:1

Голы: Бичахчян 6, Дубра (аг) 35, Селарраян 48, Сперцян 86 - Арутюнян (аг) 9