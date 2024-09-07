Кварацхелия и компания собираются в Дивизион А? Грузия – Чехия 4:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Саньоля уверенно начинают групповой этап в дебютном для себя сезоне в Лиге В. Хозяева открыли счет до перерыва, а в первой половине второго тайма уничтожили оппонента – Грузия забила трижды за 13 минут.

Хвича Кварацхелия и Гиорги Чакветадзе оформили гол+пас. Ближе к завершению основного времени гости отличились голом престижа. На 75-й минуте на поле появились представители украинских клубов – Шота Ноникашвили из ЛНЗ и Гиорги Гочолейшвили, который сейчас выступает в "Копенгагене" на правах аренды. Иракли Азаров весь поединок провел на скамейке запасных.

Команды создали примерно одинаковое количество моментов (удары 12-10, в створ 6-5), но работа вратарей существенно отличалась. Гиорги Мамардашвили совершил 4 сейва.

10 сентября "крестоносцы" будут играть на выезде против Албании, а "локомотив" будет принимать Украину.

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Смотрите обзор матча 1-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи

Грузия – Чехия 4:1

Голы: Кварацхелия, 33 (п), Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 63, Кочорашвили, 66 – Калвах, 80