Лига наций УЕФА
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Лига наций. Молдова справилась с Мальтой в матче с украинским арбитром
Сделали результат в первом тайме
Фото: Молдова
Завершился первый матч Лиги наций во второй группе Лиги D. Сборная Молдовы получила 3 очка, победив Мальту. Главным арбитром в этой встрече работал украинец Николай Балакин.
Группа имеет только 3-х участников, поэтому другие поединки состоятся позже. К слову, еще одной страной тройки является Андорра.
Лига наций, 1-й тур
Стадион Зимбру (Кишинев)
Молдова - Мальта 2:0
Голы: Каймаков 32, Николаеску 45+4 (пен)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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