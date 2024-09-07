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Лига наций. Молдова справилась с Мальтой в матче с украинским арбитром

Лига наций УЕФА

Сделали результат в первом тайме

Лига наций. Молдова справилась с Мальтой в матче с украинским арбитром

Фото: Молдова

Новина українською

Завершился первый матч Лиги наций во второй группе Лиги D. Сборная Молдовы получила 3 очка, победив Мальту. Главным арбитром в этой встрече работал украинец Николай Балакин.

Группа имеет только 3-х участников, поэтому другие поединки состоятся позже. К слову, еще одной страной тройки является Андорра.

Лига наций, 1-й тур

Стадион Зимбру (Кишинев)

Молдова - Мальта 2:0

Голы: Каймаков 32, Николаеску 45+4 (пен)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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