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Ребров: Команды на поле действительно не было
Комментарий наставника
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Megogo прокомментировал результат матча против Албании (1:2).
"Мы создавали моменты, но команды на поле действительно не было. Это тяжело, надо смотреть весь матч, анализировать, мы уже играем через два дня. Не довольны как игрой, так и результатом".
"Почему так происходит? Потому что мы играем после сильного соперника. Это футбол, эта команда была на ЕВРО. Мы забили мяч, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили. Так бывает в футболе. Я не могу вам сказать, что это такая же игра, как с Румынией. Мы пытались создавать моменты, пробили впервые в створ не на 80-й минуте. Надо готовиться и выходить с другим настроем".
"В первом тайме мы также пытались создавать моменты. Играли против дисциплинированного соперника. Албания плотно и организованно оборонялась. До перерыва было тяжело. Во втором так: забили гол, получили уверенность, имели еще моменты".
"На какой позиции я вижу Зинченко в сборной? Тоже на позиции левого защитника".
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