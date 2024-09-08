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Ребров: Команды на поле действительно не было

Лига наций УЕФА

Комментарий наставника

Ребров: Команды на поле действительно не было

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Megogo прокомментировал результат матча против Албании (1:2).

"Мы создавали моменты, но команды на поле действительно не было. Это тяжело, надо смотреть весь матч, анализировать, мы уже играем через два дня. Не довольны как игрой, так и результатом".

"Почему так происходит? Потому что мы играем после сильного соперника. Это футбол, эта команда была на ЕВРО. Мы забили мяч, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили. Так бывает в футболе. Я не могу вам сказать, что это такая же игра, как с Румынией. Мы пытались создавать моменты, пробили впервые в створ не на 80-й минуте. Надо готовиться и выходить с другим настроем".

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"В первом тайме мы также пытались создавать моменты. Играли против дисциплинированного соперника. Албания плотно и организованно оборонялась. До перерыва было тяжело. Во втором так: забили гол, получили уверенность, имели еще моменты".

"На какой позиции я вижу Зинченко в сборной? Тоже на позиции левого защитника".

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 00:24
дружка ермака реброффа в бочку туда цементный раствор и на дно речки плюх...
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 00:24
дружка ермака реброффа в бочку туда цементный раствор и на дно речки плюх...
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0
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alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 00:20
тебе говорили не лезь в сборную не позорь своё имя -вот и результат --так ты ещё позоришь УКРАИНУ
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