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Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться

Лига наций УЕФА

Официальный комментарий

Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться

УАФ

Новина українською

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. Напомним, "сине-желтые" уступили Албании в 1-м туре Лиги наций (1:2).

"Мы играли против очень сильного соперника. Албания грамотно и организованно оборонялась, трудно было найти пространство. Пытались делать передачи в штрафную, но да, в первом тайме не создали много моментов. Во второй половине встречи забили, могли еще отличиться. К сожалению, если не забиваешь ты, то забивают тебе на таком уровне".

"Всегда тяжело играть на таком уровне. Албания не давала пространства. Не было достаточно остроты в штрафной. Та проблема, которая была и против румын. Контролировали мяч, но не нагружали штрафную площадку. Но вопрос не об атаке, а об обороне. Как мы можем пропускать два гола на трех контратаках? Не было баланса в обороне. Надо было обороняться всей командой и не давать таких моментов сопернику".

"В перерыве мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут мы доминировали, забили мяч. Но, как я и говорил. Футбол – это не только атака, но и оборона. Надо играть 90 минут. Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Я пересмотрел и не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться".

"Что делать, чтобы играть лучше? Надо работать и концентрироваться. Каждую минуту игры надо концентрироваться на своей роли в команде. Сейчас два дня на восстановление. Важно игрокам понять, что это первый матч, разное случается. Чехия проиграла сегодня 4:1, но надо думать о себе. Мы должны показывать другую игру в обороне. Это очень важно на будущее, не только на матч с Чехией. Сейчас у нас нет времени, надо реагировать очень быстро".

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Сергей Ребров Украина Албания Лига Наций
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
08.09.2024 в 01:44
Для него уже Албания сильный соперник
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2
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Комментарии 7
Morphyk7 (Черновцы)
08.09.2024 в 01:44
Для него уже Албания сильный соперник
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2
0
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hrdhrd (Україна)
08.09.2024 в 01:21
Ребров наверное забыл, что он не эксперт-аналитик с ТВ, а главный тренер этой самой команды, о которой он рассказывает, которая обороняться не умеет. Что на Евро как сторонний обозреватель философствовал, что здесь.
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4
0
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Spokoyno (Київ)
08.09.2024 в 01:03
Авжеж поряд ставити "дуже сильного суперника" та "Албанія грамотно й організовано оборонялася" це нісенітниця. Захист то лише маленька частина гри! Так у нас наразі проблемна Бо Забарний поки не вражає, а до Матвієнко були завжди питання... Ну Бражко сьогодні в оборонній роботі не вразив! А кого можна задіяти замість них? Степаненко і тим більш Сидорчук вже далекі від своїх найкращих кондицій! Талаверов та ... ТО НЕ ТО! Про напад теж слов НЕМА, одні літери Так що мало того, що програли посередній команді, а з чехами кого випускати?
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1
1
Romerik (YNWA)
08.09.2024 в 00:45
Інтерв'ю все цікавіші і цікавіші стають. Як в Тен Хага
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5
1
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hrdhrd (Україна)
08.09.2024 в 01:22
Точно))
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1
0
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:42
Чомусь мені цей виступ нагадує виступи зеленського - набір слів та наркоманської маячні безглуздої
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2
3
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:41
"Оооооооой, а кто это сделал ?! Ой йой йой, а кто это сделал ??!"
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2
1

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