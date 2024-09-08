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Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться
Официальный комментарий
УАФ
Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. Напомним, "сине-желтые" уступили Албании в 1-м туре Лиги наций (1:2).
"Мы играли против очень сильного соперника. Албания грамотно и организованно оборонялась, трудно было найти пространство. Пытались делать передачи в штрафную, но да, в первом тайме не создали много моментов. Во второй половине встречи забили, могли еще отличиться. К сожалению, если не забиваешь ты, то забивают тебе на таком уровне".
"Всегда тяжело играть на таком уровне. Албания не давала пространства. Не было достаточно остроты в штрафной. Та проблема, которая была и против румын. Контролировали мяч, но не нагружали штрафную площадку. Но вопрос не об атаке, а об обороне. Как мы можем пропускать два гола на трех контратаках? Не было баланса в обороне. Надо было обороняться всей командой и не давать таких моментов сопернику".
"В перерыве мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут мы доминировали, забили мяч. Но, как я и говорил. Футбол – это не только атака, но и оборона. Надо играть 90 минут. Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Я пересмотрел и не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться".
"Что делать, чтобы играть лучше? Надо работать и концентрироваться. Каждую минуту игры надо концентрироваться на своей роли в команде. Сейчас два дня на восстановление. Важно игрокам понять, что это первый матч, разное случается. Чехия проиграла сегодня 4:1, но надо думать о себе. Мы должны показывать другую игру в обороне. Это очень важно на будущее, не только на матч с Чехией. Сейчас у нас нет времени, надо реагировать очень быстро".
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