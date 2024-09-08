"Своей преданностью мы ошеломили украинцев в Праге". Украина – Албания. Обзор послематчевой албанской прессы

Это был очередной матч разочарований для всех украинских болельщиков. Мы не увидели настоящую силу нашей сборной в атаке и команда снова позволила достаточно свободно создавать моменты собственному сопернику. Поражение от Албании все же болезненное и заставляет в очередной раз переосмыслить как идеи главного тренера, который просто признал, что соперник был очень сильным, так и игру каждого отдельного исполнителя. Но критики со всех сторон сейчас и так хватает, здесь мы собрались для того, чтобы взглянуть на эту игру глазами наших албанских коллег, у которых действительно был повод для праздника.

Так чем порадуют албанские журналисты, что именно они написали о победе своей сборной в первом матче Лиги Наций и отмечают ли они каким-то образом сборную Украины? Поехали разбираться!

Известное издание Panorama Sport назвало свой материал: "Красно-черный шедевр, фантастическая развязка в матче против Украины, благодаря которому мы начинаем Лигу Наций с победы". Мощные слова, но сказанные после не менее мощного выступления албанцев. В самом материале мы можем почитать о том, насколько сильный первый тайм провела команда Сильвиньо. Гол от Конопли на старте второй половины они назвали скорее неудачным стечением обстоятельств, зато вскоре после него Исмаили вернул команде энтузиазм.

"Образцовая комбинация, после которой произошел гол Асани, принесла нашей команде чрезвычайно важные три очка, которые красно-черные отзащищали до самого финального свистка", — говорится в материале. Кроме того, они отдельно отметили, что на эту победу эмоционально отреагировал Премьер-министр Эди Рама, у себя на странице в Facebook он написал: "ФОРЗА АЛБАНИЯ".

Издание Bota Sot вышло с заголовком: "Албания преданной игрой ошеломила украинцев в Праге". Трудно сказать, насколько подобный заголовок точно передает наши эмоции, но это оправдано. "Наша сборная показала невероятный характер в Праге, переиграв Украину со счетом 2:1. Герои встречи Исмаили и Асани, но не стоит забывать о вожаке стаи — Силвиньо", — подытожили в издании.

"Большая победа, Албания валит Украину", — так свой материал назвали авторы на сайте TopSporti. В статье говорится о том, как команда контролировала большую часть матча и насколько сильный первый тайм провела, хотя и голы пришлось перенести на вторую половину встречи.

В пропущенном голе автор обвиняет Байрами, который не успел накрыть Ефима Коноплю, но албанцы быстро на это отреагировали и вскоре уже вышли вперед: "Ребров сделал сразу три замены, чтобы добавить силу атаке своей команды, однако стабильной и мощной Албании сегодня это не принесло никаких проблем. Все потуги украинцев были нивелированы и особенно воротам Стракоши они до конца игры не угрожали. Теперь все мысли о Грузии, которая уже успела разгромить чехов".

Издание Gazeta Shqip назвало материал "Эффектный камбэк. Албания преодолевает Украину и начинает Лигу Наций с тремя очками". В самой статье повторяются тезисы прошлых авторов. Из интересного там отмечают, что Албания на последних минутах была куда ближе к забитому третьему голу, чем Украина к своему спасительному второму.

Вот такими получились итоги матча между Украиной и Албанией в Праге. Главная эмоция украинских болельщиков - грусть и, возможно, злость. Впрочем, это только начало и стоит ли уже сейчас делать глобальные выводы? Хотя кто-то скажет, что уже пора браться за подобное, ведь с этим тренером команда прошла определенный этап. Мы лишь верим в лучшее. Мы поздравляем наших албанских коллег, которые заслуженно празднуют, впрочем верим, что свой реванш в Тиране мы возьмем.