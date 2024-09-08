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"Что касается будущих выступлений в этой Лиге наций, то, считаю, эта победа была ключевой": Сильвиньо - после матча с Украиной
Хотя это только начало турнира
Фото: УЄФА
Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал добытый победный результат в матче против Украины (2:1) в рамках 1-го тура Лиги наций.
"Очень важная победа, над которой тяжело было работать. Суметь переломить ход матча - на это была небольшая надежда, особенно на таком уровне. Украина - сильный соперник с техничными игроками. Однако мы провели хороший поединок, возможно, провалив лишь начало второго тайма.
Что касается будущих выступлений в этой Лиге наций, то, считаю, эта победа была ключевой, хотя и Грузия, и Чехия - тоже сильные команды", - сказал Сильвиньо.
Поединки 2-го тура состоятся во вторник, 10-го сентября. Чехия будет принимать Украину, а Грузия отправится в гости к Албании.
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