Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аслани: Победа над Украиной была очень тяжелой
Албания понимает важность добытого результата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Албании Кристиан Асллани прокомментировал добытую победу над Украиной (2:1) в матче 1-го тура Лиги наций.
"Большая и очень важная победа. Эта победа над Украиной была очень тяжелой. Думаю, они больше держали мяч, а мы защищались. Мы смотрим вперед, потому что нас ждет еще один сложный матч.
Эта победа нам очень поможет, потому что это была первая игра. Когда вы хорошо начинаете, вы на шаг впереди. Мы старались играть в наш футбол, но я считаю, что могли играть лучше. Но мы получили 3 очка, и это главное. Мы счастливы, мы продолжаем", - сказал Асллани.
Во вторник, 10-го сентября, сборная Албании дома будет принимать Грузию. Это будет матч 2-го тура Лиги наций.
Популярное сейчас
- Евро-2024, 4-й тур? Украина – Албания 1:2. Обзор матча и видео голов
- Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться
- Сборная красиво попрощалась с Коноплянкой. Шевченко вручил именную футболку с надписью 87
- Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans