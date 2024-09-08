Аслани: Победа над Украиной была очень тяжелой

Полузащитник сборной Албании Кристиан Асллани прокомментировал добытую победу над Украиной (2:1) в матче 1-го тура Лиги наций.

"Большая и очень важная победа. Эта победа над Украиной была очень тяжелой. Думаю, они больше держали мяч, а мы защищались. Мы смотрим вперед, потому что нас ждет еще один сложный матч.

Эта победа нам очень поможет, потому что это была первая игра. Когда вы хорошо начинаете, вы на шаг впереди. Мы старались играть в наш футбол, но я считаю, что могли играть лучше. Но мы получили 3 очка, и это главное. Мы счастливы, мы продолжаем", - сказал Асллани.