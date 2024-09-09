Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября

Международная пауза завершится, а клубный футбол вернется. Именно так, если в двух словах, пройдет для нас эта неделя. Будет немало интересных матчей. Чехия – Украина, "Жирона" – "Барселона" и много других классных поединков. Берите календарик, карандаш и обводите самые крутые вывески.

Понедельник, 9 сентября

От первого тура Лиги наций мы уже перешли ко второму раунду турнира. Наверное, главная вывеска дня – противостояние между Францией и Бельгией. Также интересно, забьет ли Холанд австрийцам, ведь с Казахстаном Эрлинг промолчал. Плюс сможет ли Израиль что-либо противопоставить Италии.

15:00 Швейцария U-19 – Украина U-19. Товарищеский матч. N/A

19:00. Кипр – Косово. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Израиль – Италия. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Франция – Бельгия. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Норвегия – Австрия. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Словения – Казахстан. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Турция – Исландия. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Черногория – Уэльс. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Румыния – Литва. Лига наций, Лига C. Megogo

Вторник, 10 сентября

Нас ждет яркий вечер. Нидерланды примут Германию, Англия – Финляндию; пылкие грузины отправятся в Албанию, а подопечные Реброва – в Прагу. Посмотрим, как завершится для "сине-желтых" сентябрьский международный перерыв. Также параллельно свой поединок начнет молодежка в рамках отбора на ЕВРО U-21.

21:45. Латвия – Фарерские острова. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Нидерланды – Германия. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина. Лига наций, Лига А. Megogo

21:45. Албания – Грузия. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Англия – Финляндия. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Ирландия – Греция. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Чехия – Украина. Лига наций, Лига B. Megogo

21:45. Северная Македония – Армения. Лига наций, Лига C. Megogo

21:45. Андорра – Мальта. Лига наций, Лига D. Megogo

21:45. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Отбор на ЕВРО U-21. N/A

Среда, 11 сентября

Сентябрьская порция Лиги наций завершилась во вторник. Откроют среду, для полуночников или просто любителей южноамериканского футбола, четыре матча квалификации на ЧМ-2026.

00:00. Эквадор – Перу. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

00:00. Чили – Боливия. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

01:00. Венесуэла – Уругвай. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

03:30. Парагвай – Бразилия. Квалификация на ЧМ-2026. Megogo

Четверг, 12 сентября

Отдыхаем один день перед возвращением клубного футбола.

Пятница, 13 сентября

Начнем пятницу с УПЛ, лидер первенства "Александрия" приедет в гости к "Оболони". Также по матчу для просмотра получат фанаты чемпионатов Германии, Франции, Испании и Португалии.

18:00. "Оболонь" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

21:30. "Боруссия Д" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Сент-Этьен" – "Лилль". Лига 1. Megogo

22:00. "Бетис" – "Леганес". Примера. Megogo

22:15. "Ароука" – "Спортинг". Примейра. Megogo

Суббота, 14 сентября

Стартуют насыщенные выходные. На локальной арене сразу два крутых поединка: "Заря" – "Динамо" и "Шахтер" – "Карпаты". В Англии "Брентфорд" Яремчука приедет на "Этихад" к Гвардиоле, а поздно вечером, возможно, на "Вайталити Стэдиум" пересекутся Забарный и Мудрик. Мадрид Анчелотти сразится на выезде с "Сосьедадом", "Бенфика" Трубина нацелится на три очка с новичком Примейры в домашних стенах.

13:00. "Ингулец" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Мальорка" – "Вильярреал". Примера. Megogo

15:30. "Заря" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Комо" – "Болонья". Серия А. Megogo

16:30. "Боруссия М" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Ливерпуль" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Эспаньол" – "Алавес". Примера. Megogo

18:00. "Шахтер" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Марсель" – "Ницца". Лига 1. Megogo

19:00. "Эмполи" – "Ювентус". Серия А. Megogo

19:30. "Астон Вилла" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Севилья" – "Хетафе". Примера. Megogo

19:30. "Хольштайн Киль" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Милан" – "Венеция". Серия А. Megogo

22:00. "Борнмут" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Реал Сосьедад" – "Реал". Примера. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Брест". Лига 1. Megogo

22:30. "Бенфика" – "Санта-Клара". Примейра. Megogo

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Воскресенье, 15 сентября

Футбол в воскресенье начнется рано. Программа откроется матчем "Ворскла" – "Рух" и приездом в гости к Руслану Малиновскому Артема Довбика. Поединок "Левый берег" – "Кривбасс" придется время от времени переключать на лондонское дерби, там сойдутся "Тоттенхэм" и "Арсенал" Зинченко. Затем не забудьте о каталонском дерби между "Жироной" Цыганкова и "Барселоной". Ближе к вечеру "Полесье" примет "Верес".