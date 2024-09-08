  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Исмайли: Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исмайли: Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола

Лига наций УЕФА

Комментарий автора гола

Исмайли: Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола

Фото: shqiptarja.com

Новина українською

Защитник сборной Албании Ардиан Исмайли оценил положительный результат в матче против Украины (2:1) в рамках 1-го тура Лиги наций. Футболист отметился победным голом.

"Мы знали, что Украина физически сильная, ничем не отличается от Чехии. Благодаря чрезвычайной тактике, болельщикам и беспрецедентной борьбе, помогая друг другу, мы одержали эту победу. Мы впервые обыграли Украину.

Мы верили, что у нас есть шансы на победу. Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола. Мы это вполне заслужили. В последние 15 минут нам пришлось защищать результат, это нормально. Нам удалось взять 3 очка.

Не играл на Евро-2024? Это был выбор тренера. Я профессионал. Я всегда выкладывался как в команде, так и в сборной, буду делать это до конца. Психически я был не в порядке, главное, что мы отдохнули, вернулись в свои команды, и вернулись настоящими профессионалами", - сказал игрок.

Во вторник, 10-го сентября, сборная Албании дома будет принимать Грузию. Это будет матч 2-го тура Лиги наций.

По теме
yellow-arrow
Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
yellow-arrow
Норвегия - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 09.09.2024
yellow-arrow
Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Албания
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
telegrafi.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости