Исмайли: Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола

Защитник сборной Албании Ардиан Исмайли оценил положительный результат в матче против Украины (2:1) в рамках 1-го тура Лиги наций. Футболист отметился победным голом.

"Мы знали, что Украина физически сильная, ничем не отличается от Чехии. Благодаря чрезвычайной тактике, болельщикам и беспрецедентной борьбе, помогая друг другу, мы одержали эту победу. Мы впервые обыграли Украину.

Мы верили, что у нас есть шансы на победу. Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола. Мы это вполне заслужили. В последние 15 минут нам пришлось защищать результат, это нормально. Нам удалось взять 3 очка.

Не играл на Евро-2024? Это был выбор тренера. Я профессионал. Я всегда выкладывался как в команде, так и в сборной, буду делать это до конца. Психически я был не в порядке, главное, что мы отдохнули, вернулись в свои команды, и вернулись настоящими профессионалами", - сказал игрок.