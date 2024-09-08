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Исмайли: Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола
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Фото: shqiptarja.com
Защитник сборной Албании Ардиан Исмайли оценил положительный результат в матче против Украины (2:1) в рамках 1-го тура Лиги наций. Футболист отметился победным голом.
"Мы знали, что Украина физически сильная, ничем не отличается от Чехии. Благодаря чрезвычайной тактике, болельщикам и беспрецедентной борьбе, помогая друг другу, мы одержали эту победу. Мы впервые обыграли Украину.
Мы верили, что у нас есть шансы на победу. Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола. Мы это вполне заслужили. В последние 15 минут нам пришлось защищать результат, это нормально. Нам удалось взять 3 очка.
Не играл на Евро-2024? Это был выбор тренера. Я профессионал. Я всегда выкладывался как в команде, так и в сборной, буду делать это до конца. Психически я был не в порядке, главное, что мы отдохнули, вернулись в свои команды, и вернулись настоящими профессионалами", - сказал игрок.
Во вторник, 10-го сентября, сборная Албании дома будет принимать Грузию. Это будет матч 2-го тура Лиги наций.
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