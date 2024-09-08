Швейцария – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В первом туре группового этапа Лиги Наций сборная Испании сенсационно сыграла вничью с сербами, а Швейцария уступила Дании. Обе команды имеют достаточно спортивной злости, а испанцам точно пора просыпаться после победного похмелья, которое их преследует после чемпионата Европы. Готова ли команда де ла Фуэнте исправлять ситуацию?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

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Лига Наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

8 сентября. 21:45. Женева. "Стад де Женев"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)

Трансляция: Megogo Football 1

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