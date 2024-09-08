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Швейцария – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Встреча двух неудачников первого тура
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом туре группового этапа Лиги Наций сборная Испании сенсационно сыграла вничью с сербами, а Швейцария уступила Дании. Обе команды имеют достаточно спортивной злости, а испанцам точно пора просыпаться после победного похмелья, которое их преследует после чемпионата Европы. Готова ли команда де ла Фуэнте исправлять ситуацию?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.
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Лига Наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур
8 сентября. 21:45. Женева. "Стад де Женев"
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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