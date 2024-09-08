  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Шанс для Дании закрепиться на первом месте

Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дания в первом туре группового этапа Лиги Наций успела обыграть Швейцарию, причем сделать это непринужденно спокойно и стильно. Зато сербы также удивили и сыграли вничью с Испанией.

Интересно, как команды продолжат свой путь. В случае победы, Дания добрейше закрепится на первой строчке.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.


Лига Наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

8 сентября. 19:00. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Дания — Сербия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
yellow-arrow
Норвегия - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 09.09.2024
yellow-arrow
Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Дания Сербия Лига Наций смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости