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Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Шанс для Дании закрепиться на первом месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Дания в первом туре группового этапа Лиги Наций успела обыграть Швейцарию, причем сделать это непринужденно спокойно и стильно. Зато сербы также удивили и сыграли вничью с Испанией.
Интересно, как команды продолжат свой путь. В случае победы, Дания добрейше закрепится на первой строчке.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур
8 сентября. 19:00. Копенгаген. "Паркен"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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