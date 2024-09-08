Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сборная Хорватии успела разочаровать собственных болельщиков поражением против Португалии в первом туре Лиги Наций, теперь от команды требуют срочной победы, иначе шансы на проход дальше станут слишком призрачными.

Польша же выиграла свой первый матч против Шотландии и с хорошим настроением идет к следующей игре. Перенесут ли они свой победный импульс сюда?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

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Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

8 сентября. 21:45. Осиек. "Опус Арена"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 3

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