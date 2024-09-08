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Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Хорваты ищут реабилитации
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Хорватии успела разочаровать собственных болельщиков поражением против Португалии в первом туре Лиги Наций, теперь от команды требуют срочной победы, иначе шансы на проход дальше станут слишком призрачными.
Польша же выиграла свой первый матч против Шотландии и с хорошим настроением идет к следующей игре. Перенесут ли они свой победный импульс сюда?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур
8 сентября. 21:45. Осиек. "Опус Арена"
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: Megogo Football 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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