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Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Хорваты ищут реабилитации

Хорватия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Хорватии успела разочаровать собственных болельщиков поражением против Португалии в первом туре Лиги Наций, теперь от команды требуют срочной победы, иначе шансы на проход дальше станут слишком призрачными.

Польша же выиграла свой первый матч против Шотландии и с хорошим настроением идет к следующей игре. Перенесут ли они свой победный импульс сюда?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.


Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

8 сентября. 21:45. Осиек. "Опус Арена"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 3

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Трансляция матча Хорватия — Польша
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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