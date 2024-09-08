Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норвегия - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Интересное противостояние в лиге В
Во 2-м туре Лиги наций встретятся сборные Норвегии и Австрии. В стартовых играх турнира обе команды сыграли вничью, поэтому будут пытаться взять 3 очка в очной игре.
Поединок состоится в понедельник, 9-го сентября. Старт - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Трансляція матчу Норвегія - АвстріяСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
- "Новые правила ввели": Яремчук рассказал об эпизоде перед началом матча с Албанией
- Первое поражение Украины от Албании, результативный дебют Грузии, погромы Германии и Нидерландов. Главные новости за 7 сентября
- Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн