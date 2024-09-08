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Норвегия - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Интересное противостояние в лиге В

Норвегия - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

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Во 2-м туре Лиги наций встретятся сборные Норвегии и Австрии. В стартовых играх турнира обе команды сыграли вничью, поэтому будут пытаться взять 3 очка в очной игре.

Поединок состоится в понедельник, 9-го сентября. Старт - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу Норвегія - Австрія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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